«Був пацан, і немає пацана». Як Кобзон в окупованому Донецьку для бойовиків співав

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Кобзон вшанував пам'ять загиблих терористів піснею з красномовною назвою «Був пацан, і немає пацана»

Одіозний Йосип Кобзон виступив з концертом в окупованому Донецьку.

У залі для глядачів були присутні, зокрема, ватажок бойовиків «ДНР» Олександр Захарченко так так званий «заступник голови ради міністрів» Дмитро Трапезников.

Кобзон вшанував пам'ять загиблих терористів, виконавши, зокрема, на їх честь пісню з красномовною назвою «Був пацан, і немає пацана».

Це далеко не перший раз, коли Кобзон приїжджає до окупованого бойовиками Донецьку, незаконно перетинаючи державний кордон України.

Так, в червні минулого року скандальний виконавець приїхав до Донецька на фінал фестивалю, присвяченого 60-річчю його творчої діяльності.