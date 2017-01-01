Чари крізь часи. Які жінки вважалися красивими 100 років тому
- Сьогодні, 12:00
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Це обличчя, котрі вважали гарними в ті роки. Багато хто на них рівнявся, намагаючись створити собі схожий образ
До епохи масової комунікації, зокрема до поширення телебачення, існувала значна різниця в тому, що люди вважали привабливим у різних частинах світу.
На цих фотографіях, датованих 1900–1910 роками, зображені жінки – визнані красуні свого часу.
Це обличчя, котрі вважали гарними в ті роки. Багато хто на них рівнявся, намагаючись створити собі схожий образ.
Можливо, треба поставити питання: чи є на цих знімках жінки, які сьогодні здаються, безумовно, красивими?
Дуже вже вони відрізняються від сучасних стандартів.
Які жінки вважалися красивими 100 років тому:
Джерело: telegraf.com.ua