Чари крізь часи. Які жінки вважалися красивими 100 років тому

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Це обличчя, котрі вважали гарними в ті роки. Багато хто на них рівнявся, намагаючись створити собі схожий образ

До епохи масової комунікації, зокрема до поширення телебачення, існувала значна різниця в тому, що люди вважали привабливим у різних частинах світу.

На цих фотографіях, датованих 1900–1910 роками, зображені жінки – визнані красуні свого часу.

Це обличчя, котрі вважали гарними в ті роки. Багато хто на них рівнявся, намагаючись створити собі схожий образ.

Можливо, треба поставити питання: чи є на цих знімках жінки, які сьогодні здаються, безумовно, красивими?

Дуже вже вони відрізняються від сучасних стандартів.

Які жінки вважалися красивими 100 років тому:

Джерело: telegraf.com.ua