Черепаха, яка роздивляється себе у дзеркалі, та інші найкращі підводні знімки 2016 року
- Сьогодні, 14:25
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Ocean Art Contest
Журі міжнародного конкурсу підводної фотографії Ocean Art Contest 2016 оголосило імена переможців
Найкращі знімки, відібрані з робіт авторів з 60 країн, визначали в 16 категоріях, а загальна вартість вручених призерам конкурсу нагород становила близько $75 000.
Володарем гран-прі став австралійський фотограф Метті Сміт зі знімком «Блакитне ласо», що зображує представника виду фізалія: він відомий своїми отруйними щупальцями, здатними паралізувати здобич. Призом для автора фотографії став 11-денний круїз на Кокосові острови.
Також у списку призерів – Трой Мейн, який сфотографував черепаху, яка розглядає своє відображення в дзеркалі.
Джерело: Bird In Flight