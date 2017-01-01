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    Черепаха, яка роздивляється себе у дзеркалі, та інші найкращі підводні знімки 2016 року

    • Сьогодні, 14:25
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    Ocean Art Contest
    Ocean Art Contest

    Журі міжнародного конкурсу підводної фотографії Ocean Art Contest 2016 оголосило імена переможців

    Найкращі знімки, відібрані з робіт авторів з 60 країн, визначали в 16 категоріях, а загальна вартість вручених призерам конкурсу нагород становила близько $75 000.

    Володарем гран-прі став австралійський фотограф Метті Сміт зі знімком «Блакитне ласо», що зображує представника виду фізалія: він відомий своїми отруйними щупальцями, здатними паралізувати здобич. Призом для автора фотографії став 11-денний круїз на Кокосові острови.

    Також у списку призерів – Трой Мейн, який сфотографував черепаху, яка розглядає своє відображення в дзеркалі.

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    Черепаха, яка роздивляється себе у дзеркалі, та інші найкращі підводні знімки 2016 року
    Черепаха, яка роздивляється себе у дзеркалі, та інші найкращі підводні знімки 2016 року
    Черепаха, яка роздивляється себе у дзеркалі, та інші найкращі підводні знімки 2016 року
    Черепаха, яка роздивляється себе у дзеркалі, та інші найкращі підводні знімки 2016 року
    Черепаха, яка роздивляється себе у дзеркалі, та інші найкращі підводні знімки 2016 року
    Черепаха, яка роздивляється себе у дзеркалі, та інші найкращі підводні знімки 2016 року
    Черепаха, яка роздивляється себе у дзеркалі, та інші найкращі підводні знімки 2016 року
    Черепаха, яка роздивляється себе у дзеркалі, та інші найкращі підводні знімки 2016 року
    Черепаха, яка роздивляється себе у дзеркалі, та інші найкращі підводні знімки 2016 року
    Черепаха, яка роздивляється себе у дзеркалі, та інші найкращі підводні знімки 2016 року
    Черепаха, яка роздивляється себе у дзеркалі, та інші найкращі підводні знімки 2016 року
    Черепаха, яка роздивляється себе у дзеркалі, та інші найкращі підводні знімки 2016 року
    Черепаха, яка роздивляється себе у дзеркалі, та інші найкращі підводні знімки 2016 року
    Черепаха, яка роздивляється себе у дзеркалі, та інші найкращі підводні знімки 2016 року
    Черепаха, яка роздивляється себе у дзеркалі, та інші найкращі підводні знімки 2016 року

    Джерело: Bird In Flight

    екологія
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