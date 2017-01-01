Чия перша леді красивіша? Зустріч Меланії Трамп та королеви Ранії

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Зустріч Меланії Трамп та королеви Ранії

Поки Трамп і Абдалла II вели серйозні переговори з приводу ескалації конфлікту в Сирії, дружини голів держав вшанували візитом місцеву школу для дівчаток Excel Academy

Меланія Трамп з чоловіком, президентом США Дональдом Трампом запросили в Білий дім короля Йорданії Абдаллу II і королеву Ранію, які прилетіли в Америку з короткостроковим візитом

Меланія підібрала вбрання смарагдового відтінку, яке підкреслювало всі достоїнства фігури першої леді. Дружина Дональда намагалася вести себе невимушено, багато посміхалася і спілкувалася з королевою Ранією.

Поки Трамп і Абдалла II вели серйозні переговори з приводу ескалації конфлікту в Сирії, дружини голів держав вшанували візитом місцеву школу для дівчаток Excel Academy.

Керівництво навчального закладу ретельно готувалося до зустрічі з Меланією і Ранією: жінкам подарували яскраві букети квітів, а потім провели невелику екскурсію.

Джерело: Gazeta.ua