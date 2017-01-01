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    Чия перша леді красивіша? Зустріч Меланії Трамп та королеви Ранії

    • Сьогодні, 12:57
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    Зустріч Меланії Трамп та королеви Ранії
    Зустріч Меланії Трамп та королеви Ранії

    Поки Трамп і Абдалла II вели серйозні переговори з приводу ескалації конфлікту в Сирії, дружини голів держав вшанували візитом місцеву школу для дівчаток Excel Academy

    Меланія Трамп з чоловіком, президентом США Дональдом Трампом запросили в Білий дім короля Йорданії Абдаллу II і королеву Ранію, які прилетіли в Америку з короткостроковим візитом

    Меланія підібрала вбрання смарагдового відтінку, яке підкреслювало всі достоїнства фігури першої леді. Дружина Дональда намагалася вести себе невимушено, багато посміхалася і спілкувалася з королевою Ранією.

    Поки Трамп і Абдалла II вели серйозні переговори з приводу ескалації конфлікту в Сирії, дружини голів держав вшанували візитом місцеву школу для дівчаток Excel Academy.

    Керівництво навчального закладу ретельно готувалося до зустрічі з Меланією і Ранією: жінкам подарували яскраві букети квітів, а потім провели невелику екскурсію.

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    Меланія Трамп з королевою Ранією
    Меланія Трамп з чоловіком, президентом США Дональдом Трампом, король Йорданії Абдалла II і королева Ранія
    Чия перша леді красивіша? Зустріч Меланії Трамп та королеви Ранії
    Меланія Трамп з чоловіком, президентом США Дональдом Трампом, король Йорданії Абдалла II і королева Ранія
    Меланія Трамп з чоловіком, президентом США Дональдом Трампом, король Йорданії Абдалла II і королева Ранія
    Чия перша леді красивіша? Зустріч Меланії Трамп та королеви Ранії
    Чия перша леді красивіша? Зустріч Меланії Трамп та королеви Ранії
    Чия перша леді красивіша? Зустріч Меланії Трамп та королеви Ранії
    Чия перша леді красивіша? Зустріч Меланії Трамп та королеви Ранії
    Чия перша леді красивіша? Зустріч Меланії Трамп та королеви Ранії
    Чия перша леді красивіша? Зустріч Меланії Трамп та королеви Ранії
    Чия перша леді красивіша? Зустріч Меланії Трамп та королеви Ранії
    Чия перша леді красивіша? Зустріч Меланії Трамп та королеви Ранії
    Чия перша леді красивіша? Зустріч Меланії Трамп та королеви Ранії
    Чия перша леді красивіша? Зустріч Меланії Трамп та королеви Ранії
    Чия перша леді красивіша? Зустріч Меланії Трамп та королеви Ранії
    Чия перша леді красивіша? Зустріч Меланії Трамп та королеви Ранії
    Чия перша леді красивіша? Зустріч Меланії Трамп та королеви Ранії
    Чия перша леді красивіша? Зустріч Меланії Трамп та королеви Ранії
    Меланія Трамп з королевою Ранією
    Меланія Трамп з королевою Ранією
    Меланія Трамп з королевою Ранією
    Чия перша леді красивіша? Зустріч Меланії Трамп та королеви Ранії
    Чия перша леді красивіша? Зустріч Меланії Трамп та королеви Ранії
    Чия перша леді красивіша? Зустріч Меланії Трамп та королеви Ранії
    Чия перша леді красивіша? Зустріч Меланії Трамп та королеви Ранії
    Чия перша леді красивіша? Зустріч Меланії Трамп та королеви Ранії
    Чия перша леді красивіша? Зустріч Меланії Трамп та королеви Ранії
    Чия перша леді красивіша? Зустріч Меланії Трамп та королеви Ранії
    Меланія Трамп з королевою Ранією
    Чия перша леді красивіша? Зустріч Меланії Трамп та королеви Ранії
    Чия перша леді красивіша? Зустріч Меланії Трамп та королеви Ранії
    Чия перша леді красивіша? Зустріч Меланії Трамп та королеви Ранії
    Чия перша леді красивіша? Зустріч Меланії Трамп та королеви Ранії
    Чия перша леді красивіша? Зустріч Меланії Трамп та королеви Ранії

    Джерело: Gazeta.ua

    США Дональд Трамп Меланія Трамп
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