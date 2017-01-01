Чорно-біла скандинавська меланхолічна дійсність очима данського фотографа

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У зображеннях данського фотографа суб'єктивний настрій між глядачем і реальністю переважає над документальністю кадру

Красс Клемент народився 15 березня 1946 року в Копенгагені. Він вивчав режисуру в Данській школі кінематографії, але незабаром почав фотографувати, а в 1978 році вже опублікував свою першу книгу «Тіні моментів». Ранні роботи Красса чорно-білі, а з 2000 року він знімає в кольорі.

Клемент спеціалізується на документальній фотографії. Для його фотозйомки характерний прояв двох традицій: скандинавської меланхолії та гуляння вулицями з метою спостереження за міським життям.

У своїй роботі данський фотограф зосередився на людях у Данії та інших країнах. У його зображеннях суб'єктивний настрій між глядачем і реальністю переважає над документальністю кадру.

Джерело: Super Cool Pics