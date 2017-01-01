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    День Героїв Небесної сотні. Фоторепортаж з урочистостей

    • Станіслав Груздєв
    • Сьогодні, 14:55
    • Розсилка
    Президент України Петро Порошенко на церемонії вшанування пам'яті Героїв Небесної cотні
    Президент України Петро Порошенко на церемонії вшанування пам'яті Героїв Небесної cотні

    В центрі Києва створять Меморіальний комплекс Героїв Небесної сотні. Порошенко пообіцяв допомогти грошима.

    Президент України наголосив, що у національній пам’яті мають бути збережені події Революції Гідності, які нагадуватимуть прийдешнім поколінням про ціну здобутої свободи.

    Петро Порошенко запевнив, що меморіальний комплекс, присвячений подіям трьохрічної давності, має бути розташований тільки за адресою: алея Героїв Небесної Сотні.

    Також глава держави подякував меру Києва і столичним депутатам, які ухвалили рішення про виділення земельної ділянки під Меморіальний комплекс Героїв Небесної сотні.

    Для реалізації проекту створення Меморіального комплексу Героїв Небесної сотні буде створено Фонд, в який президент пообіцяв особисто внести гроші.

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    Голова Верховної Ради Андрій Парубій вшановує пам'ять Героїв Небесної сотні
    День Героїв Небесної сотні. Фоторепортаж з урочистостей
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    Президент України Петро Порошенко
    День Героїв Небесної сотні. Фоторепортаж з урочистостей
    Вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні та подій Революції Гідності
    День Героїв Небесної сотні. Фоторепортаж з урочистостей
    День Героїв Небесної сотні. Фоторепортаж з урочистостей
    День Героїв Небесної сотні. Фоторепортаж з урочистостей
    День Героїв Небесної сотні. Фоторепортаж з урочистостей
    День Героїв Небесної сотні. Фоторепортаж з урочистостей
    День Героїв Небесної сотні. Фоторепортаж з урочистостей

    Петро Порошенко Віталій Кличко Київ Революція Гідності
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