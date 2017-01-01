День рождения Джеймса Бонда

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Роль Джеймса Бонда обычно становится едва ли не главной в карьере актеров, которые его играли, — во всяком случае, в официальной бондиане, потому что в «Казино «Рояль» Бондом была и Урсула Андресс

Не избежал этой участи и актер Тимоти Далтон, который снялся в роли агента на службе Ее Величества уже будучи на слуху — он начинал в середине 60-х со знаменитого фильма «Лев зимой», где его партнерами были Питер О'Тул, Кэтрин Хепберн и Энтони Хопкинс, много снимался в кино и на телевидении (самый известный сериал с его участием — «Джейн Эйр» от «Би-Би-Си»), играл в спектаклях Королевской шекспировской труппы. А в середине 80-х получил приглашение в бондиану и стал четвертым официальным Бондом — после Шона Коннери, Джорджа Лэзенби и Роджера Мура. Далтону удалось сыграть всего в двух фильмах — в «Искрах из глаз» в 1987-м и «Лицензии на убийство» в 1989-м, хотя он мог и хотел играть этого героя и дальше. Но не сложилось — съемки следующей картины долго откладывались, и когда все заинтересованные стороны наконец договорились, актер решил, что столько ждать нельзя; кроме того, он уже был подписан на телесериал «Скарлетт».

Так что новым Бондом стал Пирс Броснан («Золотой глаз» с его участием вышел в 1995-м), а Далтону осталось вспоминать о своем участии в легендарной франшизе, играть небольшие роли и озвучивать «Историю игрушек». И сетовать, что ни в одном баре ему не удается выпить одному — он вспоминал в интервью, что после выхода фильмов о Бонде с ним в главной роли каждый считал своим долгом предложить ему мартини с водкой — причем именно в виде «взболтать, но не смешивать». 21 марта Тимоти Далтону исполняется 71 год.

Джерело: Газета.Ру