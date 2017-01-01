Депутатки вразили красою своїх вишиванок Верховну Раду. Фотогалерея



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Верховній Раді сьогодні народні депутати відзначають день вишиванки

Зокрема, серед народних обранців красою вишивки вразили представниці прекрасної статі.

Відповідні фотографії у соціальній мережі Фейсбук виклав нардеп-«радикал» Андрій Лозовий.

«Коллєжанки у вишиванках», - підписав фотографії Андрій Лозовий.

Ідею акції «Всесвітній день вишиванки» у 2006 році запропонувала студентка факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Леся Воронюк. А поштовхом до реалізації ідеї та святкування стала вишиванка Ігоря Житарюка, яку він регулярно одягав на пари, як і чимало інших студентів. Леся запропонувала одногрупникам та студентам обрати один день і всім разом одягнути вишиванки. Спочатку вишиванки одягнули кілька десятків студентів та кілька викладачів факультету. Та вже протягом наступних років свято розрослося до всеукраїнського рівня, до нього почала долучатися українська діаспора по всьому світу, а також прихильники України.

Дата проведення — щороку в третій четвер травня. Свято є самобутнім і самодостатнім, не прив'язане до жодного державного чи релігійного. У цей день кожен охочий може долучитись до свята, одягнувши вишиванку на роботу, до університету, школи чи садочка.



