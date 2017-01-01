Десантники провели унікальні навчання на трьох різних полігонах

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Навчання пройшли на Житомирщині, Рівненщині та Дніпропетровщині

Минулого тижня відбулися батальйоні тактичні навчання з бойовою стрільбою особового складу батальйонної тактичної групи, сформованої на базі 90 окремого аеромобільного батальйону імені Героя України старшого лейтенанта Зубкова 81 окремої аеромобільної бригади Високомобільних десантних військ. Про це інформує прес-служба командування ВДВ ЗС України.

Хід проведення тактичних навчань особисто контролював командувач Високомобільних десантних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Михайло Забродський та група офіцерів командування ВДВ.

Особливостями даних навчань було те, що вони проводилися на трьох різних загальновійськових полігонах України, зокрема Житомирщини, Рівненщини та Дніпропетровщини.

Початковий етап тактичних навчань проходив на Житомирщині, під час якого воїни-десантники під прикриттям приданої реактивної та самохідної артилерії виконали завдання наступального бою, в подальшому рейдові дії, в ході яких також відпрацювали форсування водної перешкоди.

Наступний етап проходив на Рівненщині, де десантники виконали завдання в ході ведення десантно-штурмових дій.

Завершальний етап батальйонних тактичних навчань проходив на Дніпропетровщині. Там воїни батальйонної тактичної групи відпрацювали дії у якості тактичного повітряного десанту, блокування противника та атаку з різних напрямків, а також втягування підрозділів противника в підготовлений вогневий мішок.