Десятки тисяч вінничан прийшли на відкриття найбільшого фонтану Європи

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Почесними гостями відкриття фонтану були учасники АТО та їх діти, волонтери та родини загиблих військових

У Вінниці відкрили фонтан «Рошен». Він вважається найбільшим в Україні та Європі. Сьомий сезон відкриття світломузичного фонтану присвячений 100-річчю української революції.

«Вже сьомий рік поспіль ми з вами відкриваємо новий сезон вінницького фонтану «Рошен». Сьогодні наша програма під гаслом «Струни свободи» призначена 100-річчю української революції 1917 – 1921 рр. На початку двадцятого століття наші діди та прадіди почали будувати незалежну та самостійну державу. Але ми втратили шанс постaти в незaлежну Україну – через брaк внутрішньої єдності тa політичні чвари. 70 років ми були в полоні жорсткої диктатури. Сьогодні ми маємо щастя жити в незалежній та європейській державі», - зазначила Марина Порошенко.

Почесними гостями відкриття фонтану були учасники АТО та їх діти, волонтери та родини загиблих військових. Також на концерт завітала народний депутат України Вікторія Сюмар. Привітали вінничан та гостей міста голова ОДА Валерій Коровій, голова обласної ради Анатолій Олійник та секретар Вінницької міської ради Павло Яблонський.

«Сьогодні Україна переживає історичний час, час великих змін та час усвідомлення кожного до причетності творення майбутнього нашої країни, європейської країни, де щасливими будуть наші діти та онуки. Ми повинні розуміти, що лише в єдності сила і запорука нашого поступу вперед й багато залежить від молоді, яка сьогодні прагне рухатись далі», - говорить керівник Вінницької ОДА Валерій Коровій.

Під час заходу зі сцени вперше пролунав гімн України 100-річної давнини та відтворено образи бійців армії УНР.

Музичну програму цьогорічного сезону відкрив співак Арсен Мірзоян та гурт «Onuka». Виконання пісні «Місто» солістка колективу «ONUKA» Ната Жижченко присвятила Вінниці. Після виступу артистів фонтан «Рошен» розпочав новий сезон під назвою «Хвилі рідної душі».

На заході були присутні близько 40 тисяч вінничан та гостей міста. Рух транспорту через центральний міст не перекривали, аби не ускладнювати сполучення у зв'язку з ремонтом другого мосту. Охорону громадського порядку забезпечували понад 200 правоохоронців.

Джерело: Gazeta.ua