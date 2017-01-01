Диктатура без прикрас. Як виглядає повсякденне життя в Північній Кореї



Розсилка ВІДПРАВИТИ

КНДР

Доки Північна Корея раз-у-раз погрожує пустити в хід ядерну зброю, погляньмо на цю країну зсередини

Керівництво Північної Кореї, як відомо, стало вже синонімом таємничості.

Всіх туристів, які в'їжджають у країну, детально інструктують, що вони можуть фотографувати, а що – ні.

Митники ретельно перевіряють телефони та інші цифрові гаджети – камери, планшети і карти пам'яті - на предмет забороненого контенту.

Саме ці обмеження спонукали фотографа Сяолу Чу (здійснити подорож на поїзді через всю країну, документуючи при цьому повсякденне життя простих людей на звичайний телефон.

Сяолу Чу не наважився використати професійну камеру, бо місцеві могли донести на нього в поліцію.

Джерело: telegraf.com.ua