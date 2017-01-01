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    Дім завбільшки з труну. Як люди в Гонконзі живуть у крихітних норах

    • Сьогодні, 14:17
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    Величезні ціни на житло в Гонконзі змушують людей жити в будинках-гробах та металевих клітках

    За офіційною статистикою, близько 200 тисяч осіб із 7 мільйонного населення живуть в подібних умовах, включаючи 35 тисяч дітей.

    Сотні тисяч людей змушені ютитися в перенаселених квартирах з безліччю перегородок, які схожі на коробки з-під взуття. Туалет і раковину ділять два десятки людей.

    Мати-одиначка Лі живе з двома дітьми і платить 580 доларів на місяць за кімнату площею 11 квадратних метрів. На оренду витрачається половина її зарплати з пекарні декорування тортів.

    80-річний Ченг Чи-Фонг навіть не може витягнути ноги на ліжку.

    63-річний Вонг Тат-Мінг платить за жило 1 на 2 метри 317 доларів у місяць. Туди поміщається спальний мішок, телевізор і вентилятор. До того ж там багато клопів і тарганів.

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    Дім завбільшки з труну. Як люди в Гонконзі живуть у крихітних норах
    Дім завбільшки з труну. Як люди в Гонконзі живуть у крихітних норах
    Дім завбільшки з труну. Як люди в Гонконзі живуть у крихітних норах
    Дім завбільшки з труну. Як люди в Гонконзі живуть у крихітних норах
    Дім завбільшки з труну. Як люди в Гонконзі живуть у крихітних норах
    Дім завбільшки з труну. Як люди в Гонконзі живуть у крихітних норах
    Дім завбільшки з труну. Як люди в Гонконзі живуть у крихітних норах
    Дім завбільшки з труну. Як люди в Гонконзі живуть у крихітних норах
    Дім завбільшки з труну. Як люди в Гонконзі живуть у крихітних норах
    Дім завбільшки з труну. Як люди в Гонконзі живуть у крихітних норах
    Дім завбільшки з труну. Як люди в Гонконзі живуть у крихітних норах

    Джерело: Gazeta.ua

    Гонконг житло Азія
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