Дім завбільшки з труну. Як люди в Гонконзі живуть у крихітних норах

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Величезні ціни на житло в Гонконзі змушують людей жити в будинках-гробах та металевих клітках

За офіційною статистикою, близько 200 тисяч осіб із 7 мільйонного населення живуть в подібних умовах, включаючи 35 тисяч дітей.

Сотні тисяч людей змушені ютитися в перенаселених квартирах з безліччю перегородок, які схожі на коробки з-під взуття. Туалет і раковину ділять два десятки людей.

Мати-одиначка Лі живе з двома дітьми і платить 580 доларів на місяць за кімнату площею 11 квадратних метрів. На оренду витрачається половина її зарплати з пекарні декорування тортів.

80-річний Ченг Чи-Фонг навіть не може витягнути ноги на ліжку.

63-річний Вонг Тат-Мінг платить за жило 1 на 2 метри 317 доларів у місяць. Туди поміщається спальний мішок, телевізор і вентилятор. До того ж там багато клопів і тарганів.

Джерело: Gazeta.ua