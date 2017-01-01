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    Дивакуватий союз. Саакашвілі поглинув партію депутата, який першим зрадив «Самопоміч» (фоторепортаж)

    • Станіслав Груздєв
    • Сьогодні, 14:00
    • Розсилка

    Нардеп Юрій Дерев'янко, що свого часу спровокував перший гучний скандал у Самопомочі, тепер вселився у проект Саакашвілі

    Сьогодні, 19 квітня, на оглядовому майданчику біля Верховної Ради, було презентоване об'єднання політичних сил Михайло Саакашвілі і народного депутата Юрія Дерев'янка.

    Насправді Рух нових сил Саакашвілі поглинув партію «Воля» Дерев'янка. Хоча при цьому екс-президент Грузії і екс-керівник Одеської області заявив, що не має амбіцій і не на що не претендує.

    Також Саакашвілі назвав скільки вже політиків стали під його крило: «Досить грати за старими правилами. Нові правила - це Україна, яка вища від наших інтересів. Об'єднання. До нас приєдналося 500 місцевих депутатів і кілька міських голів».

    Нагадаємо, депутат Дерев'янко має неоднозначний імідж. Відразу пілся обрання в парламент у 2014 році він спровокував скандал у Самопомочі, за списком якої він отримав майндат.

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    Об'єднання політичних сил Михайло Саакашвілі і народного депутата Юрія Дерев'янка
    Рух нових сил
    Дивакуватий союз. Саакашвілі поглинув партію депутата, який першим зрадив «Самопоміч» (фоторепортаж)
    Юрій Дерев'янко
    Михайло Саакашвілі
    Дивакуватий союз. Саакашвілі поглинув партію депутата, який першим зрадив «Самопоміч» (фоторепортаж)
    Михайло Саакашвілі
    Михайло Саакашвілі
    Дивакуватий союз. Саакашвілі поглинув партію депутата, який першим зрадив «Самопоміч» (фоторепортаж)
    Дивакуватий союз. Саакашвілі поглинув партію депутата, який першим зрадив «Самопоміч» (фоторепортаж)
    Михайло Саакашвілі робить селфі з прихильником
    Михайло Саакашвілі
    Михайло Саакашвілі біля Верховної ради
    Дивакуватий союз. Саакашвілі поглинув партію депутата, який першим зрадив «Самопоміч» (фоторепортаж)

    Детальніше про це читайте у матеріалі «Главкома»: «Юрій Дерев’янко: «Самопоміч» з самого початку зробила не дуже коректний крок»

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