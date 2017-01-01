Дивакуватий союз. Саакашвілі поглинув партію депутата, який першим зрадив «Самопоміч» (фоторепортаж)

Станіслав Груздєв



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нардеп Юрій Дерев'янко, що свого часу спровокував перший гучний скандал у Самопомочі, тепер вселився у проект Саакашвілі

Сьогодні, 19 квітня, на оглядовому майданчику біля Верховної Ради, було презентоване об'єднання політичних сил Михайло Саакашвілі і народного депутата Юрія Дерев'янка.

Насправді Рух нових сил Саакашвілі поглинув партію «Воля» Дерев'янка. Хоча при цьому екс-президент Грузії і екс-керівник Одеської області заявив, що не має амбіцій і не на що не претендує.

Також Саакашвілі назвав скільки вже політиків стали під його крило: «Досить грати за старими правилами. Нові правила - це Україна, яка вища від наших інтересів. Об'єднання. До нас приєдналося 500 місцевих депутатів і кілька міських голів».

Нагадаємо, депутат Дерев'янко має неоднозначний імідж. Відразу пілся обрання в парламент у 2014 році він спровокував скандал у Самопомочі, за списком якої він отримав майндат.

Детальніше про це читайте у матеріалі «Главкома»: «Юрій Дерев’янко: «Самопоміч» з самого початку зробила не дуже коректний крок»