Дівчата в спокусливих бікіні та алкоголь. Як розважається золота молодь Ірану
- Сьогодні, 18:50
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Місцева золота молодь навіть створила в Instagram аккаунт Rich Kids Of Tehran («Багаті діти Тегерана»), де регулярно розповідає про свої пригоди.
Представники «золотої молоді» Тегерана люблять викладати в мережі фотографії своєї красивого життя, причому їх не зупиняють навіть діючі в Ірані ісламські закони.
На фото регулярно миготять дівчата в купальниках і вечірки з алкоголем, що є абсолютно неприйнятним для інших громадян країни.
Іранці теж люблять красиво і багато відпочивати.
Місцева золота молодь навіть створила в Instagram аккаунт Rich Kids Of Tehran («Багаті діти Тегерана»), де регулярно розповідає про свої пригоди.
Публікуємо найцікавіші фото розваг золотої іранської молоді.