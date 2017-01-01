Дівчата в спокусливих бікіні та алкоголь. Як розважається золота молодь Ірану

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Місцева золота молодь навіть створила в Instagram аккаунт Rich Kids Of Tehran («Багаті діти Тегерана»), де регулярно розповідає про свої пригоди.

Представники «золотої молоді» Тегерана люблять викладати в мережі фотографії своєї красивого життя, причому їх не зупиняють навіть діючі в Ірані ісламські закони.

На фото регулярно миготять дівчата в купальниках і вечірки з алкоголем, що є абсолютно неприйнятним для інших громадян країни.

Іранці теж люблять красиво і багато відпочивати.

Місцева золота молодь навіть створила в Instagram аккаунт Rich Kids Of Tehran («Багаті діти Тегерана»), де регулярно розповідає про свої пригоди.

Публікуємо найцікавіші фото розваг золотої іранської молоді.