Дивовижні скульптури з піску, які нікого не залишать байдужим

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Сьогодні майстри пісочної скульптури використовують спеціальні лаки та клеї, які тримають пісок разом

У відпустках часто люди на пляжі ліплять скульптури. В одних виходять гори піску, а в інших – витвори мистецтва. Це заняття стало настільки успішним, що для показу цих робіт проводять фестивалі.

Видання Рiximus зробило підбірку найбільш захопливих скульптур з піску. Простояти ці скульптури можуть недовго. Їх руйнують вітер, сонце і дощ.

Сьогодні майстри пісочної скульптури використовують спеціальні лаки та клеї, які тримають пісок разом. Це дозволяє хоч ненадовго продовжити життя їхніх робіт.





Джерело: Gazeta.ua