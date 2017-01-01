Дивовижні скульптури з піску, які нікого не залишать байдужим
- Сьогодні, 11:24
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Сьогодні майстри пісочної скульптури використовують спеціальні лаки та клеї, які тримають пісок разом
У відпустках часто люди на пляжі ліплять скульптури. В одних виходять гори піску, а в інших – витвори мистецтва. Це заняття стало настільки успішним, що для показу цих робіт проводять фестивалі.
Видання Рiximus зробило підбірку найбільш захопливих скульптур з піску. Простояти ці скульптури можуть недовго. Їх руйнують вітер, сонце і дощ.
Сьогодні майстри пісочної скульптури використовують спеціальні лаки та клеї, які тримають пісок разом. Це дозволяє хоч ненадовго продовжити життя їхніх робіт.
Джерело: Gazeta.ua