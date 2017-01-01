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    Дивовижні скульптури з піску, які нікого не залишать байдужим

    • Сьогодні, 11:24
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    Сьогодні майстри пісочної скульптури використовують спеціальні лаки та клеї, які тримають пісок разом

    У відпустках часто люди на пляжі ліплять скульптури. В одних виходять гори піску, а в інших – витвори мистецтва. Це заняття стало настільки успішним, що для показу цих робіт проводять фестивалі.

    Видання Рiximus зробило підбірку найбільш захопливих скульптур з піску. Простояти ці скульптури можуть недовго. Їх руйнують вітер, сонце і дощ.

    Сьогодні майстри пісочної скульптури використовують спеціальні лаки та клеї, які тримають пісок разом. Це дозволяє хоч ненадовго продовжити життя їхніх робіт.

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    Дивовижні скульптури з піску, які нікого не залишать байдужим
    Дивовижні скульптури з піску, які нікого не залишать байдужим
    Дивовижні скульптури з піску, які нікого не залишать байдужим
    Дивовижні скульптури з піску, які нікого не залишать байдужим
    Дивовижні скульптури з піску, які нікого не залишать байдужим
    Дивовижні скульптури з піску, які нікого не залишать байдужим
    Дивовижні скульптури з піску, які нікого не залишать байдужим
    Дивовижні скульптури з піску, які нікого не залишать байдужим
    Дивовижні скульптури з піску, які нікого не залишать байдужим
    Дивовижні скульптури з піску, які нікого не залишать байдужим
    Дивовижні скульптури з піску, які нікого не залишать байдужим
    Дивовижні скульптури з піску, які нікого не залишать байдужим
    Дивовижні скульптури з піску, які нікого не залишать байдужим
    Дивовижні скульптури з піску, які нікого не залишать байдужим
    Дивовижні скульптури з піску, які нікого не залишать байдужим
    Дивовижні скульптури з піску, які нікого не залишать байдужим
    Дивовижні скульптури з піску, які нікого не залишать байдужим
    Дивовижні скульптури з піску, які нікого не залишать байдужим
    Дивовижні скульптури з піску, які нікого не залишать байдужим
    Дивовижні скульптури з піску, які нікого не залишать байдужим
    Дивовижні скульптури з піску, які нікого не залишать байдужим
    Дивовижні скульптури з піску, які нікого не залишать байдужим
    Дивовижні скульптури з піску, які нікого не залишать байдужим
    Дивовижні скульптури з піску, які нікого не залишать байдужим
    Дивовижні скульптури з піску, які нікого не залишать байдужим
    Дивовижні скульптури з піску, які нікого не залишать байдужим
    Дивовижні скульптури з піску, які нікого не залишать байдужим
    Дивовижні скульптури з піску, які нікого не залишать байдужим
    Дивовижні скульптури з піску, які нікого не залишать байдужим
    Дивовижні скульптури з піску, які нікого не залишать байдужим
    Дивовижні скульптури з піску, які нікого не залишать байдужим
    Дивовижні скульптури з піску, які нікого не залишать байдужим


    Джерело: Gazeta.ua

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