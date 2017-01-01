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    Дніпро засипало післявеликоднім снігом. Фотогалерея

    • Сьогодні, 10:14
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    Синоптики обіцяли заморозки і невеликий дощ на Заході країни, проте сніг після Пасхи став для українців несподіваним

    У Дніпропетровській області 18 квітня пройшов снігопад. Фото негоди публікують користувачі соцмереж.

    Українці не очікували такої різкої зміни погоди з весняної на зимову, тому із задоволенням викладали фотографії засніжених вулиць в соціальних мережах.

    Синоптики обіцяли заморозки і невеликий дощ на Заході країни, проте сніг після Пасхи став для українців несподіваним.

    Нагадаємо, весняні морози охопили Україну, у частині областей, зокрема, на Полтавщині, Харківщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині випав сніг.

    Через таку погоду у західних областях знову увімкнули опалення, а у деяких містах на сході позакривали школи. Із четверга канікули будуть в учнів Миколаєва.

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    Дніпро засипало післявеликоднім снігом. Фотогалерея
    Дніпро засипало післявеликоднім снігом. Фотогалерея
    Дніпро засипало післявеликоднім снігом. Фотогалерея
    Дніпро засипало післявеликоднім снігом. Фотогалерея
    Дніпро засипало післявеликоднім снігом. Фотогалерея
    Дніпро засипало післявеликоднім снігом. Фотогалерея
    Дніпро засипало післявеликоднім снігом. Фотогалерея
    Дніпро засипало післявеликоднім снігом. Фотогалерея
    Дніпро засипало післявеликоднім снігом. Фотогалерея
    Дніпро засипало післявеликоднім снігом. Фотогалерея

    Джерело: Страна.ua

    прогноз погоди Дніпро опалення Дніпропетровщина
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