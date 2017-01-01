Дніпро засипало післявеликоднім снігом. Фотогалерея

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Синоптики обіцяли заморозки і невеликий дощ на Заході країни, проте сніг після Пасхи став для українців несподіваним

У Дніпропетровській області 18 квітня пройшов снігопад. Фото негоди публікують користувачі соцмереж.

Українці не очікували такої різкої зміни погоди з весняної на зимову, тому із задоволенням викладали фотографії засніжених вулиць в соціальних мережах.

Синоптики обіцяли заморозки і невеликий дощ на Заході країни, проте сніг після Пасхи став для українців несподіваним.

Нагадаємо, весняні морози охопили Україну, у частині областей, зокрема, на Полтавщині, Харківщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині випав сніг.

Через таку погоду у західних областях знову увімкнули опалення, а у деяких містах на сході позакривали школи. Із четверга канікули будуть в учнів Миколаєва.

Джерело: Страна.ua