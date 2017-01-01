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    «До чорта ваш патріотизм». Як феміністки проводили марш за права жінок

    • Сьогодні, 21:25
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    Акція феміністок у Києві
    Фото: Інокентій Климентьєв
    Акція феміністок у Києві

    У центрі Києва сьогодні в Міжнародний жіночий день відбувся так званий феміністичний марш із гаслами про захист прав жінок

    Марш, в якому взяли участь біля 200 осіб, розпочався на Софіївської площі та завершився на Хрещатику, поруч з будівлею КМДА. Під час заходу звучали гасла з вимогою дотримання прав людини, а також проти гендерної дискримінації. Зокрема, учасники маршу скандували гасла «Ні насильству всіх форматів, від роддомів до військкоматів», «Права жінок – права людини!» та «До чорта ваш патріотизм - всім нам потрібен фемінізм».

    Зі слів організаторів, ціль маршу — заявити про дискримінацію жінок в суспільстві. Серед учасників акції була колона, яка виступала з критикою мілітаризму в Україні та колона міжнародної правозахисної організації «Amnesty international», учасники якої виступали за дотримання прав жінок та ратифікації Стамбульської конвенції про насилля в сім'ї. Також в заході брали участь особи в масках та ультраліві активісти.

    Варто зазначити, що четверо молодих людей намагалися облити зеленокою та кефіром учасників ходи. Однак, їх майже відразу затримали правоохоронці.

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    «До чорта ваш патріотизм». Як феміністки проводили марш за права жінок
    «До чорта ваш патріотизм». Як феміністки проводили марш за права жінок
    «До чорта ваш патріотизм». Як феміністки проводили марш за права жінок
    «До чорта ваш патріотизм». Як феміністки проводили марш за права жінок
    «До чорта ваш патріотизм». Як феміністки проводили марш за права жінок
    «До чорта ваш патріотизм». Як феміністки проводили марш за права жінок
    «До чорта ваш патріотизм». Як феміністки проводили марш за права жінок
    «До чорта ваш патріотизм». Як феміністки проводили марш за права жінок
    «До чорта ваш патріотизм». Як феміністки проводили марш за права жінок
    «До чорта ваш патріотизм». Як феміністки проводили марш за права жінок
    «До чорта ваш патріотизм». Як феміністки проводили марш за права жінок
    «До чорта ваш патріотизм». Як феміністки проводили марш за права жінок
    «До чорта ваш патріотизм». Як феміністки проводили марш за права жінок
    «До чорта ваш патріотизм». Як феміністки проводили марш за права жінок
    «До чорта ваш патріотизм». Як феміністки проводили марш за права жінок
    «До чорта ваш патріотизм». Як феміністки проводили марш за права жінок
    «До чорта ваш патріотизм». Як феміністки проводили марш за права жінок
    «До чорта ваш патріотизм». Як феміністки проводили марш за права жінок
    «До чорта ваш патріотизм». Як феміністки проводили марш за права жінок
    Фото: Інокентій Климентьєв

    Київ акція ліві радикали
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