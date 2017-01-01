«До чорта ваш патріотизм». Як феміністки проводили марш за права жінок

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Фото: Інокентій Климентьєв Акція феміністок у Києві

У центрі Києва сьогодні в Міжнародний жіночий день відбувся так званий феміністичний марш із гаслами про захист прав жінок

Марш, в якому взяли участь біля 200 осіб, розпочався на Софіївської площі та завершився на Хрещатику, поруч з будівлею КМДА. Під час заходу звучали гасла з вимогою дотримання прав людини, а також проти гендерної дискримінації. Зокрема, учасники маршу скандували гасла «Ні насильству всіх форматів, від роддомів до військкоматів», «Права жінок – права людини!» та «До чорта ваш патріотизм - всім нам потрібен фемінізм».

Зі слів організаторів, ціль маршу — заявити про дискримінацію жінок в суспільстві. Серед учасників акції була колона, яка виступала з критикою мілітаризму в Україні та колона міжнародної правозахисної організації «Amnesty international», учасники якої виступали за дотримання прав жінок та ратифікації Стамбульської конвенції про насилля в сім'ї. Також в заході брали участь особи в масках та ультраліві активісти.

Варто зазначити, що четверо молодих людей намагалися облити зеленокою та кефіром учасників ходи. Однак, їх майже відразу затримали правоохоронці.