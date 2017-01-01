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    До Варшави прилетів найбільший літак світу Airbus A380. Фотогалерея

    • Сьогодні, 17:48
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    Для рейсу 10 лютого був обраний A380, щоб відзначити четверту річницю запуску рейсів безпосередньо з Дубая в Варшаву

    Сьогодні у варшавському аеропорту імені Шопена приземлився найбільший літак у світі Airbus A380. Повітряне судно доставило до польської столиці пасажирів з Дубая, інформує radiopolsha.pl.

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    До Варшави прилетів найбільший літак світу Airbus A380. Фотогалерея
    До Варшави прилетів найбільший літак світу Airbus A380. Фотогалерея
    До Варшави прилетів найбільший літак світу Airbus A380. Фотогалерея
    До Варшави прилетів найбільший літак світу Airbus A380. Фотогалерея
    До Варшави прилетів найбільший літак світу Airbus A380. Фотогалерея
    До Варшави прилетів найбільший літак світу Airbus A380. Фотогалерея
    До Варшави прилетів найбільший літак світу Airbus A380. Фотогалерея

    Посол Польщі в Абу-Дабі Роберт Ростек зазначив, що для рейсу 10 лютого був обраний A380, щоб відзначити важливу подію: «Таким чином ми хочемо відзначити четверту річницю запуску рейсів безпосередньо з Дубая в Варшаву. Тривалість перельоту становить менше 6 годин».

    Польща
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