До Варшави прилетів найбільший літак світу Airbus A380. Фотогалерея

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Для рейсу 10 лютого був обраний A380, щоб відзначити четверту річницю запуску рейсів безпосередньо з Дубая в Варшаву

Сьогодні у варшавському аеропорту імені Шопена приземлився найбільший літак у світі Airbus A380. Повітряне судно доставило до польської столиці пасажирів з Дубая, інформує radiopolsha.pl.

Посол Польщі в Абу-Дабі Роберт Ростек зазначив, що для рейсу 10 лютого був обраний A380, щоб відзначити важливу подію: «Таким чином ми хочемо відзначити четверту річницю запуску рейсів безпосередньо з Дубая в Варшаву. Тривалість перельоту становить менше 6 годин».