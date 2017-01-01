До Варшави прилетів найбільший літак світу Airbus A380. Фотогалерея
- Сьогодні, 17:48
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Для рейсу 10 лютого був обраний A380, щоб відзначити четверту річницю запуску рейсів безпосередньо з Дубая в Варшаву
Сьогодні у варшавському аеропорту імені Шопена приземлився найбільший літак у світі Airbus A380. Повітряне судно доставило до польської столиці пасажирів з Дубая, інформує radiopolsha.pl.
Посол Польщі в Абу-Дабі Роберт Ростек зазначив, що для рейсу 10 лютого був обраний A380, щоб відзначити важливу подію: «Таким чином ми хочемо відзначити четверту річницю запуску рейсів безпосередньо з Дубая в Варшаву. Тривалість перельоту становить менше 6 годин».