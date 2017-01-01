Ганапольський та Кисельов запустили телеканал

Матвій Ганапольський та Євген Кисельов

Екс-депутат Макеєнко людина і не бідна, але адекватних причин тягнути на собі цілий канал з «зірками» у нього не вбачається

На початку тижня команда телеканалу «Тоніс», який готується до ребрендингу, запустила інтернет-мовлення з так званого «Куба». Ця міні-студія облаштована на 24-му поверсі бізнес-центру «Парус» в центрі столиці. На даний момент це величезне приміщення розміром в 870 квадратних метрів виглядає футуристично – суцільні голі стіни та дроти, що звисають зі стелі. Офіційний перезапуск телеканалу планується на День незалежності, а до того часу всі бажаючі зможуть спостерігати за розмовами Матвія Ганапольського, Євгена Кисельова з гостями на порталі prm.global.

Матвій Ганапольський, Олексій Семенов та Євген Кисельов

Після того як Ганапольський, Кисельов та продюсер Олексій Семенов ще перед Новим роком раптово залишили канал NewsOne, чуток про новий проект, куди подасться ця компанія, ходило безліч. Згодом виявилося, що щось нове буде запущене на базі каналу «Тоніс» – цей канал хоч і ледь жевріє і знаходиться серед рейтингових аутсайдерів, може похвалитись добрим покриттям і розповсюдженням сигналу. «Тоніс» – один з найстаріших українських телеканалів, що розпочав мовлення ще в 1992-му році, кілька разів змінював концепцію, останнім часом позиціонував себе як «соціальний телеканал» та асоціювався з ім’ям Олександра Януковича, який опосередковано увійшов в його капітал. Формально власником 9,5 % акцій став колишній депутат кількох скликань Володимир Макеєнко, останнім публічним місцем роботи якого була Київська міська адміністрація часів другого Майдану. Сам він називає себе то представником акціонерів, то новим єдиним інвестором «Тонісу», зауважуючи, що вже встиг покрити багатомісячну заборгованість із зарплати.

Звісно, нікуди не дітись від підозр, що Макеєнко є звичайним зіц-головою. Він хоч людина і не бідна, але адекватних причин тягнути на собі цілий канал з великими зарплатами головних «зірок» у нього не вбачається. Сам він про свої мотиви говорить здебільшого загальними фразами, але на ринку циркулюють чутки, що за перезапуском «Тоніса» стоять люди з оточення президента. Сам Макеєнко є очільником київської організації партії «Наш край», яку пов’язують з заступником голови Адміністрації президента Віталієм Ковальчуком. Та формально новий власник каналу засвічений. Тут важко не провести аналогій з тим же NewsOne, який, за словами іншого нардепа-екс-«регіонала» Євгена Мураєва, фінансується теж виключно з його кишені.

Презентація нового проекту більше нагадувала тусовку, на яку зібрались давні знайомі, аби за келихом вина та еклерами перекинутись парою фраз. Політиків помічено не було, проте вистачало політологів, колег-телевізійників та світських левиць. Плани та «понти» у каналу грандіозні – за словами Кисельова, після повноцінного запуску комусь з існуючих інформаційних каналів навіть доведеться припинити існування. Проте до цього ще далеко.

«Приміщення грандіозне і тепер найголовніше – йому відповідати, – ділився враженнями Ганапольський. – Незважаючи на те, що офіційно перезапуск станеться 24 серпня, ми не можемо сидіти склавши руки і дивитись, тут будуть ходити будівельники. Ми зробили цей скляний куб, з якого кожен день з десятої ранку до дев’ятої вечора буде йти мовлення. Воно ні до чого не зобов’язує, тому що це неофіційний канал, але шукати пригоди – наше завдання. На сайті є камера, яка показує 360 градусів, що тут відбувається, і ви маєте бачити, як з’являється канал».

Матвій Ганапольський

За словами телеведучого, мовлення буде виглядати таким чином: одна година ефіру з гостями студії буде присвячена стрічці новин, якимось важливим подіям, а друга – так званій «соціалці». Не оминули, звісно, і тему фінансування. Ганапольський запевнив, що канал сам буде заробляти гроші на своє існування і висловив надію, що ніяких «нахилів» журналістів з боку нового власника не буде.

Запевнив, що не буде лізти в творчі процеси і сам Макеєнко, який перерізав символічну стрічку: «Подивіться на цих богатирів. Як їх можна нахилити? Я готовий підписати угоду між колективом і власниками, що ніяких вказівок не буде».

Донька Володимира Макеєнко перерізає стрічку

В розмові з «Главкомом» Макеєнко дуже туманно, уточнив, навіщо йому вкладатись в телеканал: «Я брав участь у підготовці багатьох бюджетів України як голова бюджетного комітету і вмію рахувати. Повірте, це краще, ніж вкластись в якусь яхту чи літак, які завтра почнуть знецінюватись. Доходи від реклами ніхто не відміняв, і тепер все залежить від професіоналізму колективу. Хоча сказати, що завтра підуть прибутки, було б невірно, але якщо не зв’язувати руки журналістам і довіряти їм як професіоналам, то все вийде».

Втім питання щодо кінцевих нових бенефіціарів «Тонісу» нікуди не зникли – багато що стане зрозуміло з пулу політиків та експертів, які стануть гостями студії каналу. Він, до речі, згодом змінить свою назву. Але новий бренд, як і справжні власники, поки тримається у таємниці.

Павло Вуець, Станіслав Груздєв, «Главком»