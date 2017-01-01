Ефектна Меланія та розмови про піцу. Як минуло знайомство Дональда Трампа з Папою Римським

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Президент США Дональд Трамп прибув до Ватикану, де його прийняв Папа Римський Франциск

Перша зустріч Дональда Трампа з понтифіком тривала майже 30 хвилин. Про зміст бесіди поки не повідомляється. Після особистої бесіди віч-на-віч за допомогою перекладачів Франциск привітав американську делегацію, до складу якої крім дружини Трампа Меланії і дочки Іванки з чоловіком Джаредом Кушнером, увійшли держсекретар Рекс Тіллерсон, а також низка радників президента, включаючи помічника з національної безпеки Герберта Макмастера.

Понтифік благословив Меланію і поцікавився, як могли розчути журналісти, які спостерігали за прямою трансляцією церемонії в прес-центрі, що вони їли на вечерю в Римі. «Піца?» - запитав він.

Франциск і Трамп обмінялися кількома рукостискання, Франциск подарував Трампу пам'ятний медальйон. І Меланія, і Іванка відповідно до ватиканського протоколу, який не допускає наявності трьох кольорів в туалеті - білого, червоного і фіолетового (колір папи і церковних сановників), - були одягнені в чорні сукні з мереживними елементами. На головах у них були хустки, хоча за ватиканським етикетом це більше не є обов'язковим аксесуаром для жінок під час аудієнції у Папи Римського. Меланія була схожа на зірку італійського кіно Софі Лорен.

Після даної зустрічі Трампа попрямує в Брюссель, щоб провести переговори з представниками ЄС і НАТО, а потім повернеться в Італію на черговий саміт.

Джерело: Газета.Ru