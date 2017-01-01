Ехо війни. Як переселенка з Донбасу створює шедеври з осколків

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Переселенка з Волновахи Євгенія Іванів перетворює осколки із зони бойових дій на витвори мистецтва

Осколки з-під снарядів та гільзи привозить чоловік Роман. Він - волонтер. Збирає та доставляє допомогу бійцям на Донбас.

«Малювання - моє хобі. Чоловік запропонував спробувати розмальовувати осколки, які привозив з АТО. Ідея сподобалася. Почала з простіших зображень, поступово переходила на складніші. Сюжет можу вигадувати, коли тримаю снаряд в руках. Дивлюся на його форму, з чим він асоціюється. Або, навпаки, уявляю малюнок і шукаю на що його перенести. Якось до рук потрапив осколок, який розколовся на дві, з'єднані між собою, половинки. Виникла ідея намалювати на різних частинах війну і мирну Україну», - розповідає Gazeta.ua Євгенія Іванів.

Євгенія розфарбувала понад 200 осколків. Майже всі привезені з селищ під Донецьким аеропортом.

«Готові роботи з чоловіком даруємо в подяку людям, які долучаються до волонтерської діяльності. Є роботи, які продаємо у Facebook. Фіксованих цін немає. Люди дають, скільки можуть собі дозволити. За одну роботу українці, які живуть за кордоном, заплатили 100 євро. На виручені гроші купуємо речі для бійців АТО. Навіть на невеликі суми стараємося щось придбати. Хоча б шкарпетки, - каже Євгенія. - Бувають речі, які не хочеться віддавати. Залишаю їх собі на пам'ять. Є робота - іконка, яку малювала спеціально для своєї сім'ї. Також один осколок повернувся до людей, яким наробив лиха. Він потрапив до їхнього будинку. Роман вирішив зробити цим людям подарунок - повернув частину боєприпасу у новому вигляді».

Джерело: Gazeta.ua