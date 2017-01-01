Еліна Світоліна: українська красуня та найкраща тенісистка лютого у світі
- Сьогодні, 16:20
-
Розсилка
Еліна стала першою українкою, якій вдалося дійти до топ-10 рейтингу WTA
Перша ракетка України Еліна Світоліна стала найкращою тенісисткою WTA в лютому. За підсумками голосування, яке було проведено на офіційному сайті Жіночої тенісної асоціації, наша співвітчизниця випередила своїх конкуренток – Христину Младенович і Кароліну Плішкову.
Якщо 22-річну Світоліну підтримали 63% уболівальників, то представниці Франції та Чехії набрали 27% і 10% голосів відповідно.
Нагадаємо, в лютому Світоліна взяла одразу два титули, вигравши турніри в Тайбеї і Дубаї. Завдяки останнім успіхам Еліна переписала історію нашого жіночого тенісу – стала першою українкою, якій вдалося дійти до топ-10 рейтингу WTA.
Читайте також на Главкомі інтерв'ю: «Перша ракетка України Еліна Світоліна: Під час війни для України важливі усі перемоги»