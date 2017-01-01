Еліна Світоліна: українська красуня та найкраща тенісистка лютого у світі

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Еліна Світоліна

Еліна стала першою українкою, якій вдалося дійти до топ-10 рейтингу WTA

Перша ракетка України Еліна Світоліна стала найкращою тенісисткою WTA в лютому. За підсумками голосування, яке було проведено на офіційному сайті Жіночої тенісної асоціації, наша співвітчизниця випередила своїх конкуренток – Христину Младенович і Кароліну Плішкову.

Якщо 22-річну Світоліну підтримали 63% уболівальників, то представниці Франції та Чехії набрали 27% і 10% голосів відповідно.

Нагадаємо, в лютому Світоліна взяла одразу два титули, вигравши турніри в Тайбеї і Дубаї. Завдяки останнім успіхам Еліна переписала історію нашого жіночого тенісу – стала першою українкою, якій вдалося дійти до топ-10 рейтингу WTA.

Еліна Світоліна — українська тенісистка, переможець Роланд Гарросу 2010 серед юніорок. Шість разів вигравала турніри серії WTA в одиночному розряді та двічі — в парному. Дісталась чвертьфіналів Відкритого чемпіонаті Франції 2015 року й Олімпійських ігор 2016. У 2017 році піднялась на 10-ту сходинку в оновленому рейтингу WTA — вперше в історії українського тенісу.

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