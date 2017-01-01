Еммануель Макрон - ймовірний новий президент Франції

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Кандидат в президенти Франції від руху «Вперед!» Еммануель Макрон після оголошення попередніх результатів голосування, 23 квітня 2017 року

Еммануеля Макрона фахівці називають головним претендентом на перемогу в другому турі президентських виборів

Перший тур президентських виборів відбувся у неділю, 23 квітня. Вранці наступного дня МВС Франції оголосило остаточні його підсумки. Перемогу здобув Еммануель Макрон, якого підтримали 23,75 відсотка виборців. У другому турі йому протистоятиме права популістка Марін Ле Пен, яка отримала 21,53 відсотка голосів. У консерватора Франсуа Фійона - 19,91 відсоток, ультралівого політика Жана-Люка Меланшона підтримали 19,49 відсотка виборців.

Другий тур президентських виборів відбудеться 7 травня. У ньому візьмуть участь два кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів у першому турі, тобто Еммануель Макрон та Марін Ле Пен. Переможець другого туру й стане президентом країни.

Еммануель Макрон, «Вперед!»

Еммануель Макрон - колишній банкір і випускник елітних вузів. 39-річний Макрон прийшов у велику політику, ставши радником президента-соціаліста Франсуа Олланда, а пізніше - міністром економіки. На початку 2016 року він пішов з уряду і партії, заснувавши свій рух «Вперед!»

Під час передвиборної гонки, згідно з опитуваннями, він відставав від лідерки ультраправих на один-два відсотки, однак в останній момент Макрон зміг випередити свою головну конкурентку. У другому турі соціологи обіцяють йому впевнену перемогу над Ле Пен.

Багато хто з соціалістів вважає його зрадником. Проте, сьогодні Макрона підтримують деякі відомі соціалісти, наприклад, колишня кандидатка в президенти Сеголен Руаяль. Макрон виступає за збереження Євросоюзу, його подальшу інтеграцію і посилення німецько-французького тандему. Молодий політик одружений на своїй колишній вчительці французької мови, яка старша за нього на 24 роки. Дітей у пари немає.

Варто зазначити, що Еммануеля Макрона фахівці називають головним претендентом на перемогу в другому турі президентських виборів.

Після поразки у першому турі кандидат від «республіканців» Франсуа Фійон побажав перемоги у другому турі саме Еммануелю Макрону. Аби не допустити перемоги Ле Пен, голосувати за Макрона порекомендував і соціаліст Амон. Лідер лівих Жан-Люк Меленшон поки не давав жодних рекомендацій на другий тур.

Джерело: Deutsche Welle