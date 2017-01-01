Емоційний фотопроект з 3-річною дівчинкою, який допоміг родині перемогти рак



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У мережі обговорюють фотопроект Ешлі Ларсон і її 3-річної доньки Скаут, який вони створили у важкий для своєї родини час, коли у матері Ешлі, Нонні, діагностували рак молочної залози

«Коли волосся Нонні стали випадати, Скаут дуже переживала. Мені хотілося заспокоїти всіх нас, а ще пояснити доньці і нагадати собі, що жінки - бійці. Я обрала кілька яскравих прикладів, аби проілюструвати силу, притаманну жінкам».

Ешлі сфотографувала дівчинку в образах Адель, Емми Уотсон, Дрю Беррімор та інших відомих жінок.

«Я дещо розповідала Скаут про кожну жінку, чий образ ми повторювали. Ми планували в кінці роботи зробити книжку з картинками для Нонни і Скаут. Кожна хвилина, витрачена на планування, стилізацію, зйомку, обробку фото, коштувала докладених зусиль. Цей проект вчив і мене. Мені хотілося, щоб донька знала, що жінка так само сильна, як будь-який чоловік. Коли Скаут виросте, вона зрозуміє силу, яку зображує на цих дитячих фотографіях».

«А Нонні перемогла рак! Ми і її сфотографували! Вона надихнула нас, наш герой», - додала автор знімків.

Джерело: Gazeta.ua