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    Емоційний фотопроект з 3-річною дівчинкою, який допоміг родині перемогти рак

    • Сьогодні, 17:10
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    У мережі обговорюють фотопроект Ешлі Ларсон і її 3-річної доньки Скаут, який вони створили у важкий для своєї родини час, коли у матері Ешлі, Нонні, діагностували рак молочної залози

    «Коли волосся Нонні стали випадати, Скаут дуже переживала. Мені хотілося заспокоїти всіх нас, а ще пояснити доньці і нагадати собі, що жінки - бійці. Я обрала кілька яскравих прикладів, аби проілюструвати силу, притаманну жінкам».

    Ешлі сфотографувала дівчинку в образах Адель, Емми Уотсон, Дрю Беррімор та інших відомих жінок.

    «Я дещо розповідала Скаут про кожну жінку, чий образ ми повторювали. Ми планували в кінці роботи зробити книжку з картинками для Нонни і Скаут. Кожна хвилина, витрачена на планування, стилізацію, зйомку, обробку фото, коштувала докладених зусиль. Цей проект вчив і мене. Мені хотілося, щоб донька знала, що жінка так само сильна, як будь-який чоловік. Коли Скаут виросте, вона зрозуміє силу, яку зображує на цих дитячих фотографіях».

    «А Нонні перемогла рак! Ми і її сфотографували! Вона надихнула нас, наш герой», - додала автор знімків.

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    Скаут із бабусею
    Малала
    Фріда
    Адель
    Емма Уотсон
    Моана
    Еллен Дедженерес
    Зоуі Дешанель
    Еллен Пейдж
    Роуен Бланчард
    Меріл Стріп
    Дрю Беррімор
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    Лайза Коші
    Лорен Кохан
    Селена Гомес
    Майа Мітчелл
    Скаут із бабусею
    Скаут із бабусею
    Керрі Фішер
    Бетті Уайт
    Тейлор Свіфт
    Брі Ларсон
    Емоційний фотопроект з 3-річною дівчинкою, який допоміг родині перемогти рак

    Джерело: Gazeta.ua

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