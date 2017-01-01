Фантастичні фото з подорожей, які перетворилися на прибутковий родинний бізнес

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26-річний Джек Морріс з Великобританії побудував бізнес на подорожах та фотографіях

П'ять років тому Морріс покинув роботу чистильника килимів та взяв квиток до Бангкока в один кінець. Відтоді почалася його подорож по всьому світу. У березні 2016-го на одному з островів Фіджі він зустрів Лорен Буллен. Сьогодні пара всюди подорожує разом.

Вісім місяців їздили по Азії та Європі. Згодом оселилися на острові Балі. Їхнім основним заробітком стали спонсори у сфері туризму. Платять їм гроші за унікальні знімки, зроблені на певних локаціях.

Джек та Лорен мають власні сторінки у соцмережі Instagram. Загалом кількість підписників становить більше ніж 3 млн користувачів. Також пара створила власний сайт. На ньому викладають фото, розповідають про враження, діляться порадами з поїздок та відповідають на запитання.

«Коли ми створили нашу сторінку в мережі, це було лише заради розваги. Сьогодні це основний спосіб заробітку, – пише на сайті Джек. – Я не приймаю всі пропозиції, які мені надходять. Підтримую лише ті, що дійсно подобаються та варті уваги».

Джерело: Gazeta.ua