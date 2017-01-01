Фонтан води сягнув сьомого поверху. Фоторепортаж з місця прориву труби у Києві
- Сьогодні, 17:32
-
Розсилка
У частині будинків Голосіївського і Шевченківського районів Києва відключать воду з 30 до 31 травняУ Голосіївському районі міста Києва прорвало трубу з гарячою водою. Про це повідомила речник ГУ ДСНС в м.Києві Світлана Водолага.
«За попередніми даними там (в Голосіївському районі — «Главком») стався прорив труби з гарячою водою, тепломережа скоріш за все», — розповіла Водолага.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій міста Києва підтвердили факт прориву і повідомили, що на місце вже виїхали рятувальники.
На місці подій знаходиться кореспондент «Главкому». Свідки розповіли, що почули грохіт, начебто стався потужний вибух.
«Вибігли на вулицю, побачили стовп води», - розповіла Тетяна Малиш, власниця однієї з пошкоджених машин. У цей час вона була поруч в салоні краси.
Також очевидці розповідають, що майже дві години ніхто не приїжджав із сервісних служб міста.
Нагадаємо, сьогодні вдень у Голосіївському районі столиці сталася масштабна аварія. Прорвало трубу діаметром 2 метри, повідомили очевидці.
«Фонтан води сягнув 7-го поверху. Потрощена техніка та житло. Людей відселяють, їм потрібна допомога», — написав журналіст Олександр Гусєв у Facebook, який опинився на місці події.