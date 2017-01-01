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    Фонтан води сягнув сьомого поверху. Фоторепортаж з місця прориву труби у Києві

    • Сьогодні, 17:32
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    Прорив труби&nbsp;у Голосіївському районі Києва
    Фото: Станіслав Груздєв
    Прорив труби у Голосіївському районі Києва

    У частині будинків Голосіївського і Шевченківського районів Києва відключать воду з 30 до 31 травня

    У Голосіївському районі міста Києва прорвало трубу з гарячою водою. Про це повідомила речник ГУ ДСНС в м.Києві Світлана Водолага.

    «За попередніми даними там (в Голосіївському районі — «Главком») стався прорив труби з гарячою водою, тепломережа скоріш за все», — розповіла Водолага.

    У Державній службі з надзвичайних ситуацій міста Києва підтвердили факт прориву і повідомили, що на місце вже виїхали рятувальники.

    На місці подій знаходиться кореспондент «Главкому»Свідки розповіли, що почули грохіт, начебто стався потужний вибух.

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    Фонтан води сягнув сьомого поверху. Фоторепортаж з місця прориву труби у Києві
    Фонтан води сягнув сьомого поверху. Фоторепортаж з місця прориву труби у Києві
    Фонтан води сягнув сьомого поверху. Фоторепортаж з місця прориву труби у Києві
    Фонтан води сягнув сьомого поверху. Фоторепортаж з місця прориву труби у Києві
    Фонтан води сягнув сьомого поверху. Фоторепортаж з місця прориву труби у Києві
    Фонтан води сягнув сьомого поверху. Фоторепортаж з місця прориву труби у Києві
    Фонтан води сягнув сьомого поверху. Фоторепортаж з місця прориву труби у Києві
    Фонтан води сягнув сьомого поверху. Фоторепортаж з місця прориву труби у Києві
    Фонтан води сягнув сьомого поверху. Фоторепортаж з місця прориву труби у Києві
    Фонтан води сягнув сьомого поверху. Фоторепортаж з місця прориву труби у Києві
    Фонтан води сягнув сьомого поверху. Фоторепортаж з місця прориву труби у Києві
    Фонтан води сягнув сьомого поверху. Фоторепортаж з місця прориву труби у Києві
    Фонтан води сягнув сьомого поверху. Фоторепортаж з місця прориву труби у Києві
    Фонтан води сягнув сьомого поверху. Фоторепортаж з місця прориву труби у Києві
    Фонтан води сягнув сьомого поверху. Фоторепортаж з місця прориву труби у Києві
    Фонтан води сягнув сьомого поверху. Фоторепортаж з місця прориву труби у Києві
    Прорив труби у Голосіївському районі Києва

    «Вибігли на вулицю, побачили стовп води», - розповіла Тетяна Малиш, власниця однієї з пошкоджених машин. У цей час вона була поруч в салоні краси. 

    Також очевидці  розповідають, що майже дві години ніхто не приїжджав із сервісних служб міста. 

    Нагадаємо, сьогодні вдень у Голосіївському районі столиці сталася масштабна аварія. Прорвало трубу діаметром 2 метри, повідомили очевидці.

    «Фонтан води сягнув 7-го поверху. Потрощена техніка та житло. Людей відселяють, їм потрібна допомога», — написав журналіст Олександр Гусєв у Facebook, який опинився на місці події.


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