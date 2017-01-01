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    Фоторепортаж: фабрика знаменитого рятівника євреїв Шиндлера у Кракові

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    Фабрика німецького промисловця Оскара Шиндлера в Кракові
    Фабрика німецького промисловця Оскара Шиндлера в Кракові

    Фабрика німецького промисловця Оскара Шиндлера в Кракові на вулиці Липовій, 4, стала порятунком для 1200 євреїв, яких вивезли з Краківського гетто після його ліквідації в концтабір Плашил для знищення

    Шиндлер, який в 1939 році очолив опікунську раду з питань банкрутства фабрики, зумів довести потрібність робочих євреїв для фабрики, а, по суті – врятувати їх від смерті.

    Фабрика випускала емальований посуд і заготовки детонаторів для артилерії Вермахту. У 1944 році Шиндлер перевіз фабрику і робітників в чеський Брюннліц, де всі євреї були звільнені після перемоги над Німеччиною.

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    У 1939 році Польща була захоплена Німеччиною і Радянським Союзом, які розділили територію між собою. Краків став столицею генерал-губернаторства
    Цирульня в окупованому Кракові
    Населення в Польщі було поділене на привілейоване німецьке, обмежене в правах польське і те, що підлягає знищенню – євреї, цигани, психічнохворі, гомосексуалісти та інші
    Фоторепортаж: фабрика знаменитого рятівника євреїв Шиндлера у Кракові
    Фоторепортаж: фабрика знаменитого рятівника євреїв Шиндлера у Кракові
    3 березня 1941 року було організовано Краківське гетто. 15 тисяч євреїв були розміщені в кварталі Подгуже, де раніше жили 3 тисячі поляків
    У 1942 році почалися депортації євреїв з гетто в концтабори
    У березні 1943 року Краківське гетто було остаточно знищене. 8 тисяч євреїв були відправлені в табір Плашил. 2 тисячі – вбиті на вулицях міста
    Фактично, врятуватися вдалося лише 1200 євреям, які працювали в Оскара Шиндлера
    Оскар Шиндлер
    Зал музею фабрики Шиндлера з цитатами зі спогадів знищених в концтаборах різними мовами
    «Нас везуть в газові камери! Врятуйте нас!»
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    Кабінет Оскара Шиндлера і стелаж з продукцією його фабрики
    Фоторепортаж: фабрика знаменитого рятівника євреїв Шиндлера у Кракові
    Імена врятованих Оскаром Шиндлером євреїв
    Стіни Краківського гетто
    Фоторепортаж: фабрика знаменитого рятівника євреїв Шиндлера у Кракові

    Джерело: Радіо Свобода

    Польща
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