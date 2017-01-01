Фоторепортаж: фабрика знаменитого рятівника євреїв Шиндлера у Кракові

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Фабрика німецького промисловця Оскара Шиндлера в Кракові

Фабрика німецького промисловця Оскара Шиндлера в Кракові на вулиці Липовій, 4, стала порятунком для 1200 євреїв, яких вивезли з Краківського гетто після його ліквідації в концтабір Плашил для знищення

Шиндлер, який в 1939 році очолив опікунську раду з питань банкрутства фабрики, зумів довести потрібність робочих євреїв для фабрики, а, по суті – врятувати їх від смерті.

Фабрика випускала емальований посуд і заготовки детонаторів для артилерії Вермахту. У 1944 році Шиндлер перевіз фабрику і робітників в чеський Брюннліц, де всі євреї були звільнені після перемоги над Німеччиною.

Джерело: Радіо Свобода