Фоторепортаж з офіційного візиту Порошенка до Латвії

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У Латвії Порошенко відвідає українських військовослужбовців, як проходять реабілітацію

Сьогодні президент України Петро Порошенко з офіційним візитом відвідує Латвійську Республіку.

Зокрема, в програмі під час візиту зустрічі глави Української держави з президентом Латвійської Республіки Вейонісом, прем’єр-міністром країни Кучинскісом, а також спікером парламенту Латвії Мурнієце.

Президент Петро Порошенко також відвідає Національний реабілітаційний центр «Вайварі» у Юрмалі, де проходять реабілітацію українські військовослужбовці.

Нагадаємо, Петро Порошенко у Латвії прокоментував заборону в’їзду в Україну представниці Росії на «Євробаченні».