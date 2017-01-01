Фоторепортаж з офіційного візиту Порошенка до Латвії
- Сьогодні, 15:06
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У Латвії Порошенко відвідає українських військовослужбовців, як проходять реабілітацію
Сьогодні президент України Петро Порошенко з офіційним візитом відвідує Латвійську Республіку.
Зокрема, в програмі під час візиту зустрічі глави Української держави з президентом Латвійської Республіки Вейонісом, прем’єр-міністром країни Кучинскісом, а також спікером парламенту Латвії Мурнієце.
Президент Петро Порошенко також відвідає Національний реабілітаційний центр «Вайварі» у Юрмалі, де проходять реабілітацію українські військовослужбовці.
Нагадаємо, Петро Порошенко у Латвії прокоментував заборону в’їзду в Україну представниці Росії на «Євробаченні».