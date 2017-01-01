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    Фоторепортаж з офіційного візиту Порошенка до Латвії

    • Сьогодні, 15:06
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    У Латвії Порошенко відвідає українських військовослужбовців, як проходять реабілітацію

    Сьогодні президент України Петро Порошенко з офіційним візитом відвідує Латвійську Республіку.

    Зокрема, в програмі під час візиту зустрічі глави Української держави з президентом Латвійської Республіки Вейонісом, прем’єр-міністром країни Кучинскісом, а також спікером парламенту Латвії Мурнієце.

    Президент Петро Порошенко також відвідає Національний реабілітаційний центр «Вайварі» у Юрмалі, де проходять реабілітацію українські військовослужбовці.

    Нагадаємо, Петро Порошенко у Латвії прокоментував заборону в’їзду в Україну представниці Росії на «Євробаченні».

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    Фоторепортаж з офіційного візиту Порошенка до Латвії
    Фоторепортаж з офіційного візиту Порошенка до Латвії
    Фоторепортаж з офіційного візиту Порошенка до Латвії
    Фоторепортаж з офіційного візиту Порошенка до Латвії
    Фоторепортаж з офіційного візиту Порошенка до Латвії
    Фоторепортаж з офіційного візиту Порошенка до Латвії
    Фоторепортаж з офіційного візиту Порошенка до Латвії
    Фоторепортаж з офіційного візиту Порошенка до Латвії
    Фоторепортаж з офіційного візиту Порошенка до Латвії
    Фоторепортаж з офіційного візиту Порошенка до Латвії
    Фоторепортаж з офіційного візиту Порошенка до Латвії
    Фоторепортаж з офіційного візиту Порошенка до Латвії
    Фоторепортаж з офіційного візиту Порошенка до Латвії
    Фоторепортаж з офіційного візиту Порошенка до Латвії
    Фоторепортаж з офіційного візиту Порошенка до Латвії
    Фоторепортаж з офіційного візиту Порошенка до Латвії
    Фоторепортаж з офіційного візиту Порошенка до Латвії
    Фоторепортаж з офіційного візиту Порошенка до Латвії
    Фоторепортаж з офіційного візиту Порошенка до Латвії
    Фоторепортаж з офіційного візиту Порошенка до Латвії
    Фоторепортаж з офіційного візиту Порошенка до Латвії
    Фоторепортаж з офіційного візиту Порошенка до Латвії
    Фоторепортаж з офіційного візиту Порошенка до Латвії
    Фоторепортаж з офіційного візиту Порошенка до Латвії
    Фоторепортаж з офіційного візиту Порошенка до Латвії
    Фоторепортаж з офіційного візиту Порошенка до Латвії
    Фоторепортаж з офіційного візиту Порошенка до Латвії
    Фоторепортаж з офіційного візиту Порошенка до Латвії
    Фоторепортаж з офіційного візиту Порошенка до Латвії
    Фоторепортаж з офіційного візиту Порошенка до Латвії
    Фоторепортаж з офіційного візиту Порошенка до Латвії
    Фоторепортаж з офіційного візиту Порошенка до Латвії
    Фоторепортаж з офіційного візиту Порошенка до Латвії
    Фоторепортаж з офіційного візиту Порошенка до Латвії
    Фоторепортаж з офіційного візиту Порошенка до Латвії
    Фоторепортаж з офіційного візиту Порошенка до Латвії
    Фоторепортаж з офіційного візиту Порошенка до Латвії
    Фоторепортаж з офіційного візиту Порошенка до Латвії
    Фоторепортаж з офіційного візиту Порошенка до Латвії
    Фоторепортаж з офіційного візиту Порошенка до Латвії
    Фоторепортаж з офіційного візиту Порошенка до Латвії
    Фоторепортаж з офіційного візиту Порошенка до Латвії
    Фоторепортаж з офіційного візиту Порошенка до Латвії
    Фоторепортаж з офіційного візиту Порошенка до Латвії
    Фоторепортаж з офіційного візиту Порошенка до Латвії
    Фоторепортаж з офіційного візиту Порошенка до Латвії
    Фоторепортаж з офіційного візиту Порошенка до Латвії
    Фоторепортаж з офіційного візиту Порошенка до Латвії

    Петро Порошенко дипломатія Латвія
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