Фоторепортаж з виставки козацької та самурайської зброї

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Фото: Євген Кравс «Шлях воїна-один на двох»

Виставка надає можливість провести паралелі між такими несхожими, на перший погляд, соціокультурними явищами та військовими традиціями, як козацтво і самурайство

У приміщенні Музею-арсеналу – відділі Львівського історичного музею – 23 грудня відбулося відкриття виставки козацької та самурайської зброї, а також перстенів-печаток козацької старшини «Шлях воїна – один на двох» з приватної колекції фамільного музею Фельдманів.

Відвідувачі Музею-арсеналу можуть ознайомитись з 80 предметами з музейного зібрання колекціонера і мецената Олександра Фельдмана й фондів Львівського історичного музею. Серед експонатів – безцінні реліквії козацької доби: шаблі, ятагани, ножі, кинджали, вістря списів і рогатин, келепи, гармати, чекани, старшинські символи-відзнаки: перначі, шестопер, срібний пояс та персні-печатки XVI – початку XVIII ст. На виставці буде представлено і самурайську зброю, виковану найкращими японськими майстрами, зокрема давні вишукано оздоблені самурайські мечі.

Виставка надає можливість провести паралелі між такими несхожими, на перший погляд, соціокультурними явищами та військовими традиціями, як козацтво і самурайство. Але саме несподіване порівняння допомагає пізнати й гідно оцінити власну культурно-історичну спадщину, побачити її в контексті світової історії. На відкритті експозиції свою майстерність володіння самурайським мечами продемонстрували майстри східних єдиноборств Львова.

Джерело: блог Євгена Кравса