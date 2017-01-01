  1. Головна
  2. Фото
    Фото

    Фоторепортаж з зустрічі Петра Порошенка та Джо Байдена

    • Сьогодні, 19:53
    • Розсилка
    Петро Порошенко та Джо Байден
    Петро Порошенко та Джо Байден

    Байден заявив, що команда новообраного президента США Дональда Трампа розуміє загрозу з боку Росії

    Сьогодні відбулася зустріч віце-президента США Джо Байдена з президентом України Петром Порошенком. На спільній прес-конференції за підсумками зустрічі глава Української держави заявив, що побачив «обнадійливі сигнали»: команда новообраного президента США Дональда Трампа розуміє загрозу з боку Росії.

    1 з 18
    на весь екран згорнути
    Фоторепортаж з зустрічі Петра Порошенка та Джо Байдена
    Фоторепортаж з зустрічі Петра Порошенка та Джо Байдена
    Фоторепортаж з зустрічі Петра Порошенка та Джо Байдена
    Фоторепортаж з зустрічі Петра Порошенка та Джо Байдена
    Фоторепортаж з зустрічі Петра Порошенка та Джо Байдена
    Фоторепортаж з зустрічі Петра Порошенка та Джо Байдена
    Фоторепортаж з зустрічі Петра Порошенка та Джо Байдена
    Фоторепортаж з зустрічі Петра Порошенка та Джо Байдена
    Фоторепортаж з зустрічі Петра Порошенка та Джо Байдена
    Фоторепортаж з зустрічі Петра Порошенка та Джо Байдена
    Фоторепортаж з зустрічі Петра Порошенка та Джо Байдена
    Фоторепортаж з зустрічі Петра Порошенка та Джо Байдена
    Фоторепортаж з зустрічі Петра Порошенка та Джо Байдена
    Фоторепортаж з зустрічі Петра Порошенка та Джо Байдена
    Фоторепортаж з зустрічі Петра Порошенка та Джо Байдена
    Фоторепортаж з зустрічі Петра Порошенка та Джо Байдена
    Фоторепортаж з зустрічі Петра Порошенка та Джо Байдена
    Фоторепортаж з зустрічі Петра Порошенка та Джо Байдена

    Як повідомлялося, сьогодні вранці Байден прилетів до України. У Кабінеті міністрів України відбулася зустріч української делегації на чолі з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом із делегацією США, яку очолює віце-президент Джо Байден.

    Читайте також

     

    Читайте також
    Петро Порошенко Джозеф Байден
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ