Фоторепортаж з зустрічі Петра Порошенка та Джо Байдена

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Петро Порошенко та Джо Байден

Байден заявив, що команда новообраного президента США Дональда Трампа розуміє загрозу з боку Росії

Сьогодні відбулася зустріч віце-президента США Джо Байдена з президентом України Петром Порошенком. На спільній прес-конференції за підсумками зустрічі глава Української держави заявив, що побачив «обнадійливі сигнали»: команда новообраного президента США Дональда Трампа розуміє загрозу з боку Росії.

Як повідомлялося, сьогодні вранці Байден прилетів до України. У Кабінеті міністрів України відбулася зустріч української делегації на чолі з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом із делегацією США, яку очолює віце-президент Джо Байден.