Голі плечі та відвертий топ. Новий образ Мішель Обами вразив її прихильників

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Дружина екс-президента США Барака Обами, Мішель, вразила прихильників гламурним образом у білому топі на тонких бретельках

Одяг прикрашений кокетливими рюшами, доповнила вільними штанами кольору хакі з високою талією та модними аксесуарами.

У такому вигляді разом з чоловіком була помічена в місті Сієна, Тоскана. Туди пара вирушила у відпустку.

На деяких знімках видно, що з одного боку бретельки на топі спали, оголивши праве плече Мішель. Колишній президент вибрав більш стриманий наряд. Барак Обама віддав перевагу класичним брюкам та сорочці блакитного відтінку.

Також у ЗМІ опублікували знімки старовинної вілли, де зупинилася для відпочинку сім'я Обами. Замок розташовується в невеликому селі під назвою Борго Фіночетто.





Джерело: Gazeta.ua