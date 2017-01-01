Голі плечі та відвертий топ. Новий образ Мішель Обами вразив її прихильників
- Сьогодні, 15:29
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Дружина екс-президента США Барака Обами, Мішель, вразила прихильників гламурним образом у білому топі на тонких бретельках
Одяг прикрашений кокетливими рюшами, доповнила вільними штанами кольору хакі з високою талією та модними аксесуарами.
У такому вигляді разом з чоловіком була помічена в місті Сієна, Тоскана. Туди пара вирушила у відпустку.
На деяких знімках видно, що з одного боку бретельки на топі спали, оголивши праве плече Мішель. Колишній президент вибрав більш стриманий наряд. Барак Обама віддав перевагу класичним брюкам та сорочці блакитного відтінку.
Також у ЗМІ опублікували знімки старовинної вілли, де зупинилася для відпочинку сім'я Обами. Замок розташовується в невеликому селі під назвою Борго Фіночетто.
Джерело: Gazeta.ua