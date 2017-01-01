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    Голі плечі та відвертий топ. Новий образ Мішель Обами вразив її прихильників

    • Сьогодні, 15:29
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    Дружина екс-президента США Барака Обами, Мішель, вразила прихильників гламурним образом у білому топі на тонких бретельках

    Одяг прикрашений кокетливими рюшами, доповнила вільними штанами кольору хакі з високою талією та модними аксесуарами.

    У такому вигляді разом з чоловіком була помічена в місті Сієна, Тоскана. Туди пара вирушила у відпустку.

    На деяких знімках видно, що з одного боку бретельки на топі спали, оголивши праве плече Мішель. Колишній президент вибрав більш стриманий наряд. Барак Обама віддав перевагу класичним брюкам та сорочці блакитного відтінку.

    Також у ЗМІ опублікували знімки старовинної вілли, де зупинилася для відпочинку сім'я Обами. Замок розташовується в невеликому селі під назвою Борго Фіночетто.

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    Голі плечі та відвертий топ. Новий образ Мішель Обами вразив її прихильників
    Голі плечі та відвертий топ. Новий образ Мішель Обами вразив її прихильників
    Голі плечі та відвертий топ. Новий образ Мішель Обами вразив її прихильників
    Голі плечі та відвертий топ. Новий образ Мішель Обами вразив її прихильників
    Голі плечі та відвертий топ. Новий образ Мішель Обами вразив її прихильників
    Голі плечі та відвертий топ. Новий образ Мішель Обами вразив її прихильників
    Голі плечі та відвертий топ. Новий образ Мішель Обами вразив її прихильників
    Голі плечі та відвертий топ. Новий образ Мішель Обами вразив її прихильників
    Голі плечі та відвертий топ. Новий образ Мішель Обами вразив її прихильників
    Голі плечі та відвертий топ. Новий образ Мішель Обами вразив її прихильників
    Голі плечі та відвертий топ. Новий образ Мішель Обами вразив її прихильників
    Голі плечі та відвертий топ. Новий образ Мішель Обами вразив її прихильників
    Голі плечі та відвертий топ. Новий образ Мішель Обами вразив її прихильників
    Голі плечі та відвертий топ. Новий образ Мішель Обами вразив її прихильників
    Голі плечі та відвертий топ. Новий образ Мішель Обами вразив її прихильників
    Голі плечі та відвертий топ. Новий образ Мішель Обами вразив її прихильників
    Голі плечі та відвертий топ. Новий образ Мішель Обами вразив її прихильників


    Джерело: Gazeta.ua

    США Барак Обама Італія
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