Голосування під дулами автоматів. Фотожаби до третьої річниці «кримського референдуму»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

16 березня минає три роки від дня проведення незаконного та невизнаного у світі так званого «референдуму» в Криму, після якого відбулась анексія півострову Росією

16 березня 2014 року на території АР Крим та міста Севастополя пройшов так званий «референдум» про статус півострова. Вже 18 березня президент Росії Володимир Путін оголосив про «приєднання» Криму до Росії.

Україна, ЄС, США, Канада, Японія та інші країни світу не визнали анексії півострову Росією. Низка країн запровадили санкції проти РФ.

В соціальних мережах у 2014 році користувачі відверто глузували з так званого «референдуму» та його головного організатора Володимира Путіна. Зокрема, акцент робився на тому, що голосування проходило під дулами зброї російських військових.

Нагадаємо, Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією.