«Гра престолів» та «Вікінги». Cімейна фотосесія перетворилася на збірник образів із культових серіалів

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Спочатку сім'я постала в образах Старків із культового серіалу «Гра престолів»

Своє 50-річчя цей чоловік вирішив відсвяткувати незвичною фотосесією.

Разом зі своєю дружиною, сином і донькою він вирушив до графства Корнуолл, Великобританія, в компанії фотографа і гримера.

Спочатку сім'я постала в образах Старків із культового серіалу «Гра престолів».

Користувачі відзначають, що інші образи чоловіка і його дружини схожі на персонажів із «Вікінгів» і фільмів про зомбі.

Дивіться оригінальні ідеї для сімейної фотосесії в нашій галереї.





Джерело: Gazeta.ua