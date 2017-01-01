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    «Гра престолів» та «Вікінги». Cімейна фотосесія перетворилася на збірник образів із культових серіалів

    • Сьогодні, 10:07
    • Розсилка

    Спочатку сім'я постала в образах Старків із культового серіалу «Гра престолів»

    Своє 50-річчя цей чоловік вирішив відсвяткувати незвичною фотосесією.

    Разом зі своєю дружиною, сином і донькою він вирушив до графства Корнуолл, Великобританія, в компанії фотографа і гримера.

    Спочатку сім'я постала в образах Старків із культового серіалу «Гра престолів».

    Користувачі відзначають, що інші образи чоловіка і його дружини схожі на персонажів із «Вікінгів» і фільмів про зомбі.

    Дивіться оригінальні ідеї для сімейної фотосесії в нашій галереї.

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    «Гра престолів» та «Вікінги». Cімейна фотосесія перетворилася на збірник образів із культових серіалів
    «Гра престолів» та «Вікінги». Cімейна фотосесія перетворилася на збірник образів із культових серіалів
    «Гра престолів» та «Вікінги». Cімейна фотосесія перетворилася на збірник образів із культових серіалів
    «Гра престолів» та «Вікінги». Cімейна фотосесія перетворилася на збірник образів із культових серіалів
    «Гра престолів» та «Вікінги». Cімейна фотосесія перетворилася на збірник образів із культових серіалів
    «Гра престолів» та «Вікінги». Cімейна фотосесія перетворилася на збірник образів із культових серіалів
    «Гра престолів» та «Вікінги». Cімейна фотосесія перетворилася на збірник образів із культових серіалів
    «Гра престолів» та «Вікінги». Cімейна фотосесія перетворилася на збірник образів із культових серіалів
    «Гра престолів» та «Вікінги». Cімейна фотосесія перетворилася на збірник образів із культових серіалів
    «Гра престолів» та «Вікінги». Cімейна фотосесія перетворилася на збірник образів із культових серіалів
    «Гра престолів» та «Вікінги». Cімейна фотосесія перетворилася на збірник образів із культових серіалів
    «Гра престолів» та «Вікінги». Cімейна фотосесія перетворилася на збірник образів із культових серіалів
    «Гра престолів» та «Вікінги». Cімейна фотосесія перетворилася на збірник образів із культових серіалів
    «Гра престолів» та «Вікінги». Cімейна фотосесія перетворилася на збірник образів із культових серіалів
    «Гра престолів» та «Вікінги». Cімейна фотосесія перетворилася на збірник образів із культових серіалів
    «Гра престолів» та «Вікінги». Cімейна фотосесія перетворилася на збірник образів із культових серіалів
    «Гра престолів» та «Вікінги». Cімейна фотосесія перетворилася на збірник образів із культових серіалів
    «Гра престолів» та «Вікінги». Cімейна фотосесія перетворилася на збірник образів із культових серіалів
    «Гра престолів» та «Вікінги». Cімейна фотосесія перетворилася на збірник образів із культових серіалів
    «Гра престолів» та «Вікінги». Cімейна фотосесія перетворилася на збірник образів із культових серіалів
    «Гра престолів» та «Вікінги». Cімейна фотосесія перетворилася на збірник образів із культових серіалів
    «Гра престолів» та «Вікінги». Cімейна фотосесія перетворилася на збірник образів із культових серіалів
    «Гра престолів» та «Вікінги». Cімейна фотосесія перетворилася на збірник образів із культових серіалів
    «Гра престолів» та «Вікінги». Cімейна фотосесія перетворилася на збірник образів із культових серіалів
    «Гра престолів» та «Вікінги». Cімейна фотосесія перетворилася на збірник образів із культових серіалів
    «Гра престолів» та «Вікінги». Cімейна фотосесія перетворилася на збірник образів із культових серіалів


    Джерело: Gazeta.ua

    Великобританія
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