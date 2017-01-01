Гройсман погладив котика у Балаклії (фото)

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Володимир Гройсман

Очільник уряду поділився своєю душевною теплотою з братами нашими меншими

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, який прибув на Харківщину у зв’язку з надзвичайною ситуацією через вибухи на військовій базі, ознайомився із обстановкою у Балаклійському районі та заходами, які вживаються для стабілізації ситуації.

Зокрема, очільник уряду поспілкувався з місцевими мешканцями, а також не оминув своєю увагою і кота, якого тримала одна з жінок, присутніх на зустрічі.

«Незабаром очікується зменшення інтенсивності горіння і вибухів, але територія залишається небезпечною для повернення мешканців. Вони мають залишатися поза межею 10 км, щоб не було жодних загроз їхньому життю. Найголовніше - щоб не постраждали люди», - написав Володимир Гройсман на Фейсбуці.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Головний військовий прокурор Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії.

Боєприпаси на складі, де стався вибух, можуть детонувати до чотирьох днів, а це означає, що наблизитись до складів зараз неможливо. Людей евакуюють з району, де стався вибух.

Зона евакуації у районі надзвичайної ситуації становить 10 км. Зранку 23 березня з навколишніх сіл евакуювали близько 20 тисяч людей.

За останніми даними, внаслідок вибухів на складах постраждала 54-річна жінка.

Наразі на місці події розгорнуто оперативний штаб. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вилетів на місце події.

За даними Міноборони, у районі НС на складі боєприпасів на Харківщині відкрито два евакуаційних пункти, відправлено понад 20 «швидких». На гасінні пожежі задіяно значну кількість техніки та рятувальників області. Для локалізації та гасіння пожежі на військових складах міста Балаклія відправили пожежні потяги «Укрзалізниці».

Наразі повітряний простір у радіусі 40 кілометрів від місця пожежі у місті Балаклія Харківської області закрито.

Міністр оборони Степан Полторак вирішив збільшити кількість військових, задіяних у блокуванні небезпечної території.

Джерело: блог Володимира Гройсмана