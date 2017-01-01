Харків'яни визначають, як виглядатиме пам'ятник героям Небесної сотні

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Пам'ятник героям Небесної сотні у Харкові

Виставка проектів пам'ятника героям Небесної сотні відкрилася в Харківському обласному організаційно-методичному центрі культури і мистецтва

Подивитися роботи і залишити свої побажання харків'яни можуть до 17 лютого на вулиці Пушкінській, 62.

Як розповів на відкритті виставки харківський журналіст, один із координаторів харківського Євромайдану, Володимир Чистилин, організатори не ставили перед собою завдання завершити конкурс до певної конкретної дати.

Який проект переможе залежатиме не тільки від членів журі, а й від представників громадськості.

Джерело: kharkov.dozor.ua