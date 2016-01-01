Homo Sovieticus: СРСР кінця 80-х років очима бельгійського фотографа

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«Homo Sovieticus»

Бельгійський фотограф-документаліст Карл Де Кейзер зробив ці фотографії наприкінці 1980-х років, подорожуючи містами СРСР

Карл Де Кейзер народився 27 грудня 1958 року в місті Кортрейк. Кар'єра позаштатного фотографа почалася в 1982 році, в той же час він викладав у Королівській академії витончених мистецтв у Генті. У 1994 році Де Кейзер став повноправним членом фотоагентства Magnum Photos. Його роботи виставлялися в багатьох європейських галереях і удостоїлися престижних премій і нагород. Зараз він живе в Генті і продовжує викладацьку діяльність.

На рахунку Де Кейзера низка фотопроектів, особливе місце серед яких посідають фотосерії, зроблені в Радянському Союзі та Індії. Фотографії бельгійського фотографа, зняті в кінці 80-х років у радянських містах, були об'єднані у фотокнигу Homo Sovieticus (Хомо совєтікус, «людина радянська»).

Джерело: cameralabs.org