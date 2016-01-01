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    Homo Sovieticus: СРСР кінця 80-х років очима бельгійського фотографа

    • Вчора, 12:16
    • Розсилка
    &laquo;Homo Sovieticus&raquo;
    «Homo Sovieticus»

    Бельгійський фотограф-документаліст Карл Де Кейзер зробив ці фотографії наприкінці 1980-х років, подорожуючи містами СРСР

    Карл Де Кейзер народився 27 грудня 1958 року в місті Кортрейк. Кар'єра позаштатного фотографа почалася в 1982 році, в той же час він викладав у Королівській академії витончених мистецтв у Генті. У 1994 році Де Кейзер став повноправним членом фотоагентства Magnum Photos. Його роботи виставлялися в багатьох європейських галереях і удостоїлися престижних премій і нагород. Зараз він живе в Генті і продовжує викладацьку діяльність.

    На рахунку Де Кейзера низка фотопроектів, особливе місце серед яких посідають фотосерії, зроблені в Радянському Союзі та Індії. Фотографії бельгійського фотографа, зняті в кінці 80-х років у радянських містах, були об'єднані у фотокнигу Homo Sovieticus (Хомо совєтікус, «людина радянська»).

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    Сочі, 1988 рік
    Сочі, 1988 рік
    Сочі, 1988 рік
    Сочі, 1988 рік
    Сочі, 1988 рік
    Сочі, 1988 рік
    Сочі, 1988 рік
    Сочі, 1988 рік
    Сочі, 1988 рік
    Сочі, 1988 рік
    Сочі, 1988 рік
    Сочі, 1988 рік
    Сочі, 1988 рік
    Сочі, 1988 рік
    Сочі, 1988 рік
    Сочі, 1988 рік
    Сочі, 1988 рік
    Сочі, 1988 рік
    Сочі, 1988 рік
    Сочі, 1988 рік
    Сочі, 1988 рік
    Сочі, 1988 рік
    Сочі, 1988 рік
    Сочі, 1988 рік
    Сочі, 1988 рік
    Сочі, 1988 рік
    Сочі, 1988 рік
    Сочі, 1988 рік
    Сочі, 1988 рік
    Сочі, 1988 рік
    Сочі, 1988 рік
    Сочі, 1988 рік
    Сочі, 1988 рік
    Сочі, 1988 рік
    Сочі, 1988 рік
    Сочі, 1988 рік
    Сочі, 1988 рік
    Сочі, 1988 рік
    Сочі, 1988 рік
    Сочі, 1988 рік
    Сочі, 1988 рік
    Сочі, 1988 рік
    Сочі, 1988 рік
    Сочі, 1988 рік
    Сочі, 1988 рік
    Сочі, 1988 рік
    Сочі, 1988 рік
    Сочі, 1988 рік
    Сочі, 1988 рік
    Сочі, 1988 рік
    Вільнюс, 1989 рік
    Санкт-Петербург, 1988 рік.
    Санкт-Петербург, 1989 рік.
    Санкт-Петербург, 1988 рік.
    Ташкент, 1989 рік.
    Санкт-Петербург, 1989 рік.
    Ургенч, 1989 рік.
    Санкт-Петербург, 1989 рік.
    Спітак, 1989 рік.
    Єреван, 1989 рік.
    Єреван, 1988 рік.
    Санкт-Петербург, 1989 рік.
    Іркутськ, 1989 рік.
    Ургенч, 1989 рік.
    Санкт-Петербург, 1988 рік.
    Тбілісі, 1989 рік.
    Homo Sovieticus: СРСР кінця 80-х років очима бельгійського фотографа

    Джерело: cameralabs.org

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