Хто пустив «Безсмертний полк» у Київ. Фоторепортаж

«Безсмертний полк» в столиці України

Акція з проросійським душком була погоджена владою, хоча президент і назвав її «взірцем витонченої політичної спекуляції на почуттях людей»

День перемоги цього року в Києві відбувся під знаком акції «Ніхто не забутий, ніщо не забуто», яка була зроблена за відомою російською «франшизою» «Безсмертний полк». У Росії це хода з портретами родичів, які начебто брали участь у Другій світовій війні. Вона розпочиналася як громадська ініціатива, але впродовж останніх кількох років набула пропагандистського змісту і підтримується на державному рівні. Аналогічні ходи в цей день з різним успіхом пройшли і в інших областях України. В столиці, за словами організатора Олени Бережної, акція проходила «за ініціативою Київської міської організації ветеранів України, при підтримці Інституту правової політики та соціального захисту і інших громадських організацій».

Націоналісти з ОУН заздалегідь пообіцяли зірвати «кремлівський шабаш» в центрі столиці, перетворивши його у «Смертний полк», і закликали всіх небайдужих зібратись біля метро «Арсенальна». Саме там зранку мала формуватись колона учасників ходи. ОУН дійсно відзначилась, але дещо в інший спосіб. Офіс організації на вулиці Мазепи, на якій і мала пройти акція, був зранку оточений поліцією і націоналістів було блоковано, щоб вони не могли вийти до завершення ходи. «Оунівці» в свою чергу кидали з вікон фаєри, вигукували гасла «Революція», «Воля або смерть», «Комуняку на гілляку» та крутили у виставленому динаміку патріотичні пісні. Особливо запам’ятався важкий метал з приспівом «Нахтігаль».

Офіс оунівців оточила нацгвардія

Втім бажаючих поцікавитись у учасників української версії «Безсмертного полку» їхніми політичними поглядами було достатньо. Поліцейські дуже чемно просили тих, хто прийшов з забороненою символікою на кшталт георгієвської стрічки, зняти її, але не завжди такі умовляння приносили результат. Тоді в ситуацію втручалась свідома громадськість – кореспондент «Главкому» став свідком того, як один активіст просто зірвав стрічку з впертої жінки, дорікнувши правоохоронцям, що робить їхню роботу. Перепалки виникали періодично і згодом навіть переростали в сутички, які, щоправда, швидко локалізовувались завдяки величезній кількості правоохоронців – всього в Києві було задіяно біля семи тисяч силовиків.

По вулиці, якою мала пройти хода, вишукувались люди з прапорами України, грали оркестри. Всередину пускали через металодетектори, але обшукували людей дуже вибірково – тотального «шмону» не було. Контингент учасників ходи був дуже різношерстим. Вистачало як досить свідомих, так і міських божевільних, від яких всі тримались осторонь, – одна з таких голосила: «Кто на нас нападет – через 15 минут умрет». Хто такі «нас» – ніхто не насмілювався уточнити. Деякі учасники ходи не приховували своїх проросійських поглядів, заявляючи, що Україна і Росія – навіки разом. На них поліція не реагувала, а от персонажів з серпами і молотами відводила вбік для виховної бесіди. Окремо трималось «біле братство» з накидками «Вера и память». На чолі колони опинились екс-народний депутат, «регіоналка» Ірина Бережна, яка є частим гостем на російських каналах, де розповідає про звірства хунти, та екс-прем’єр Валерій Пустовойтенко. Бережна робила селфі з портретом та з задоволенням позувала фотографам. Інші учасники співали пісні з репертуару, що десятиліттями експлуатується у цей день, – «Расцветали яблони и груши», «Вставай, страна огромная»… Все це дивно перекликалось з «Лента за лентою» та «Нахтигалем» з «оунівських» динаміків.

Нардеп Вадим Новинський у компанії митрополитів Антонія та Онуфрія

Тим часом до Вічного вогню в парку Слави з квітами підійшов одіозний депутат Вадим Новинський з «Опозиційного блоку». Відомий шанувальник та спонсор Московського патріархату в Україні був у компанії митрополитів Онуфрія та Антонія. Сама акція «Безсмертного полку», до речі, широко піарилась та висвітлювалась зусиллями телеканалу «Інтер», близького до однопартійців Новинського. Цікаво, що масового їхнього десанту в парку Слави помітно не було. Засвітились також представники «медвечуківського» «Українського вибору», але прогнозовано без свого утаємниченого лідера, що відомий кумівством з самим Путіним. Таку відсутність політиків можна було пояснити і тим, що «Азов» напередодні забарикадував кількох з них прямо в домівках – особливо дісталось Наталії Вітренко, під’їзд і двері квартири якої розписали фарбою.

Екс-нардеп Ірина Бережна

Хода від «Арсенальної» мала стартувати об 11 годині, після того як біля Вічного вогню завершаться традиційні заходи за участю перших осіб держави. Петро Порошенко, до речі, чітко дав зрозуміти, що вважає акцію «Безсмертний полк» – «взірцем витонченої політичної спекуляції на почуттях людей». Втім акція з проросійським душком була погоджена владою. Хоча навіть за такого погодження вхід до парку Слави був забарикадований активістами і з ними довелось проводити окремі перемовини.

Перемовини пройшли успішно, і тепер головною задачею було не допустити зіткнень. В принципі, правоохоронцям це вдалося, особливо якщо порівнювати з тим, що відбувалось в Дніпрі. Щоправда, були свої нюанси: як тільки колона рушила, з вікна офісу ОУН на голови «безсмертним» та поліцейським полетіли яйця, картопля та шашка, яка додала чорного диму в ходу колони. Біля готелю «Салют» в той час кілька хлопців з українським прапором з організації «С14», які були щільно оточені поліцією, вигукували гасла «Слава Україні», «Комуняку на гілляку», у відповідь «ходоки» запустили кричалку «Фашизм не пройдет». Коли хода дійшла до парку Слави і люди стали покладати квіти до Вічного вогню, відбулося кілька сварок і сутичок – одна з них була спровокована, коли у патріотів намагались відібрати червоно-чорний прапор, сторони почали кидати один в одного гвоздики, але досить швидко все завершилось. Великі суперечки викликала і наявність забороненої символіки – так священнослужитель московської церкви в Україні (УПЦ МП) кріпив «георгіївські стрічки» на портрети загиблих учасників Другої світової війни, в натовпі були помічені портрети Сталіна і Жукова. З фотографією останнього вже кілька років на подібні заходи ходять сестри-близнюки. «Розумієте, що ви злодія славите?», – вигукували активісти. «Слава Радянській Армії!» – чули у відповідь. М’яко кажучи, невдоволення та черговий сплеск агресії викликало намагання розгорнути червоний прапор перемоги.

Учасники ходи досить швидко скупчились, аби проросійському телеканалу Інтер створити картинку масовості події, і так же швидко розійшлися. І вже скоро вулиця Мазепи була відкрита для проїзду транспорту. Не вгамовувалися тільки «оунівці», які пікетували Печерське управління поліції, де, за їхніми словами, утримувались 25 їхніх побратимів. За їхню поведінку відкрите кримінальне провадження за статтею «хуліганство». Загалом слід визнати, що аналог «Безсмертного полку» в Києві вийшов досить чисельним і цікаво, чому ця нехитра технологія з Півночі таки спрацювала на наших теренах. Свою роль в розкрутці протистояння вона таки зіграла.

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Павло Вуєць, Станіслав Груздєв (фото, відео), «Главком»