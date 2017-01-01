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    Ідеальне середовище для навчання. Китайський дитячий садочок майбутнього

    • Сьогодні, 10:45
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    Цей сучасний і просторий дитячий садочок знаходиться в житловому кварталі Xieli Garden, що в районі Хуейшань, китайської провінції Цзянсу.

    Над його створенням працювали архітектори та дизайнери United Design Group. Триповерхова будівля площею понад 7800 м² виконано у формі спіралі. Головна мета, яку переслідували архітектори, - створення ідеального середовища для навчання, гармонійно поєднаного з навколишнім середовищем.

    Внутрішній двір садочка захищений від вуличного шуму, тут малюки можуть грати на свіжому повітрі, але при цьому залишатися на закритій території. Вікна будівлі оснащені сонцезахисними елементами, а перфоровані панелі одночасно виконують дві функції - створюють додатковий бар'єр від спекотного сонячного проміння і гарантують безпеку для маленьких хуліганів.

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    Ідеальне середовище для навчання. Китайський дитячий садочок майбутнього
    Ідеальне середовище для навчання. Китайський дитячий садочок майбутнього
    Ідеальне середовище для навчання. Китайський дитячий садочок майбутнього
    Ідеальне середовище для навчання. Китайський дитячий садочок майбутнього
    Ідеальне середовище для навчання. Китайський дитячий садочок майбутнього
    Ідеальне середовище для навчання. Китайський дитячий садочок майбутнього
    Ідеальне середовище для навчання. Китайський дитячий садочок майбутнього
    Ідеальне середовище для навчання. Китайський дитячий садочок майбутнього
    Ідеальне середовище для навчання. Китайський дитячий садочок майбутнього
    Ідеальне середовище для навчання. Китайський дитячий садочок майбутнього
    Ідеальне середовище для навчання. Китайський дитячий садочок майбутнього
    Ідеальне середовище для навчання. Китайський дитячий садочок майбутнього
    Ідеальне середовище для навчання. Китайський дитячий садочок майбутнього
    Ідеальне середовище для навчання. Китайський дитячий садочок майбутнього
    Ідеальне середовище для навчання. Китайський дитячий садочок майбутнього
    Ідеальне середовище для навчання. Китайський дитячий садочок майбутнього
    Ідеальне середовище для навчання. Китайський дитячий садочок майбутнього
    Ідеальне середовище для навчання. Китайський дитячий садочок майбутнього
    Ідеальне середовище для навчання. Китайський дитячий садочок майбутнього
    Ідеальне середовище для навчання. Китайський дитячий садочок майбутнього
    Ідеальне середовище для навчання. Китайський дитячий садочок майбутнього

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