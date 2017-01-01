Ідеальне середовище для навчання. Китайський дитячий садочок майбутнього



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Цей сучасний і просторий дитячий садочок знаходиться в житловому кварталі Xieli Garden, що в районі Хуейшань, китайської провінції Цзянсу.

Над його створенням працювали архітектори та дизайнери United Design Group. Триповерхова будівля площею понад 7800 м² виконано у формі спіралі. Головна мета, яку переслідували архітектори, - створення ідеального середовища для навчання, гармонійно поєднаного з навколишнім середовищем.

Внутрішній двір садочка захищений від вуличного шуму, тут малюки можуть грати на свіжому повітрі, але при цьому залишатися на закритій території. Вікна будівлі оснащені сонцезахисними елементами, а перфоровані панелі одночасно виконують дві функції - створюють додатковий бар'єр від спекотного сонячного проміння і гарантують безпеку для маленьких хуліганів.