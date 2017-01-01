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    Ірак, Марокко та Нігерія. Як іноземці приміряли українське народне вбрання

    • Сьогодні, 17:27
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    Фотограф з Тернополя ламає стереотипи щодо українського національного одягу

    Тарас Хлібович зробив фотозйомку іноземців у вишиванках. На фото – студенти з Іраку, Марокко, Нігерії та Індії.

    «Ми маємо різні стереотипи в головах, один з них стосується автентичного українського одягу. Згідно з цим стереотипом, на фотографіях українського національного одягу мають бути красиві дівчата, обов’язково на фоні старовинного реманенту, дерев’яних хат під солом’яною стріхою, на купі сіна чи соломи.

    Але ж ми живемо в іншому часі, в світі електронних ґаджетів, мобільного інтернету, доповненої та віртуальної реальності, ми їздимо на німецьких і японських автомобілях, у нас вчаться студенти різних рас з різних країн.

    Думаю, що чорношкірий студент зі смартфоном у руках, але одягнений у столітній автентичний одяг, виглядає актуальніше і живіше, тим самим підкреслюючи, що давнє народне ужиткове мистецтво все ще живе», – розповідає Тарас.

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    Ірак, Марокко та Нігерія. Як іноземці приміряли українське народне вбрання
    Ірак, Марокко та Нігерія. Як іноземці приміряли українське народне вбрання
    Ірак, Марокко та Нігерія. Як іноземці приміряли українське народне вбрання
    Ірак, Марокко та Нігерія. Як іноземці приміряли українське народне вбрання
    Ірак, Марокко та Нігерія. Як іноземці приміряли українське народне вбрання
    Ірак, Марокко та Нігерія. Як іноземці приміряли українське народне вбрання
    Ірак, Марокко та Нігерія. Як іноземці приміряли українське народне вбрання
    Ірак, Марокко та Нігерія. Як іноземці приміряли українське народне вбрання
    Ірак, Марокко та Нігерія. Як іноземці приміряли українське народне вбрання
    Ірак, Марокко та Нігерія. Як іноземці приміряли українське народне вбрання
    Ірак, Марокко та Нігерія. Як іноземці приміряли українське народне вбрання
    Ірак, Марокко та Нігерія. Як іноземці приміряли українське народне вбрання
    Ірак, Марокко та Нігерія. Як іноземці приміряли українське народне вбрання
    Ірак, Марокко та Нігерія. Як іноземці приміряли українське народне вбрання
    Ірак, Марокко та Нігерія. Як іноземці приміряли українське народне вбрання
    Ірак, Марокко та Нігерія. Як іноземці приміряли українське народне вбрання
    Ірак, Марокко та Нігерія. Як іноземці приміряли українське народне вбрання
    Ірак, Марокко та Нігерія. Як іноземці приміряли українське народне вбрання
    Ірак, Марокко та Нігерія. Як іноземці приміряли українське народне вбрання
    Ірак, Марокко та Нігерія. Як іноземці приміряли українське народне вбрання


    Джерело: pro.te.ua

    фотограф Тернопіль
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