Ірак, Марокко та Нігерія. Як іноземці приміряли українське народне вбрання

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Фотограф з Тернополя ламає стереотипи щодо українського національного одягу

Тарас Хлібович зробив фотозйомку іноземців у вишиванках. На фото – студенти з Іраку, Марокко, Нігерії та Індії.

«Ми маємо різні стереотипи в головах, один з них стосується автентичного українського одягу. Згідно з цим стереотипом, на фотографіях українського національного одягу мають бути красиві дівчата, обов’язково на фоні старовинного реманенту, дерев’яних хат під солом’яною стріхою, на купі сіна чи соломи.

Але ж ми живемо в іншому часі, в світі електронних ґаджетів, мобільного інтернету, доповненої та віртуальної реальності, ми їздимо на німецьких і японських автомобілях, у нас вчаться студенти різних рас з різних країн.

Думаю, що чорношкірий студент зі смартфоном у руках, але одягнений у столітній автентичний одяг, виглядає актуальніше і живіше, тим самим підкреслюючи, що давнє народне ужиткове мистецтво все ще живе», – розповідає Тарас.





Джерело: pro.te.ua