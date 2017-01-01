Іржава депресивна краса. Моторошна добірка покинутих після аварій човнів

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За оцінками ООН, за всю історію людства трапилось близько 3 млн корабельних аварій у морях та океанах

У мережу виклали добірку кораблів, які з різних причин продовжують стояти у воді після аварій.

Більшість з них вже ніколи не вийдуть в море, йдеться на сайті.

Ми звикли бачити кораблі, які припливають до берега і відпливають.

Тому є дещо моторошне в цих занедбаних суднах.

Деякі з них іржаві і пошкодженні від корабельних аварій, не тонуть повністю під водою. Інші розбиті, зігнуті або сіли на мілину на піщаному пляжі або кам'янистому рифі.

За оцінками ООН, за всю історію людства трапилось близько 3 млн корабельних аварій у морях та океанах.

Джерело: Gazeta.ua