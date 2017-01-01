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    Кадирівські найманці та Берлінський мур. Як у сомережах жартували над зникненням Гончаренка

    • Сьогодні, 13:07
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    Хто, навіщо та як саме міг викрасти нардепа?

    Історія з нібито викраденням заступника голови парламентської фракції Блоку Петра Порошенка, нардепа Олексія Гончаренка стала причиною хвилі чорного гумору в соціальних мережах.

    Хто, навіщо та як саме міг викрасти нардепа, який доволі швидко знайшовся – головні теми жартів в інтернеті.

    Як повідомлялось, СБУ інсценувала викрадення нардепа з метою впіймати злочинців.

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    Кадирівські найманці та Берлінський мур. Як у сомережах жартували над зникненням Гончаренка
    Кадирівські найманці та Берлінський мур. Як у сомережах жартували над зникненням Гончаренка
    Кадирівські найманці та Берлінський мур. Як у сомережах жартували над зникненням Гончаренка
    Кадирівські найманці та Берлінський мур. Як у сомережах жартували над зникненням Гончаренка
    Кадирівські найманці та Берлінський мур. Як у сомережах жартували над зникненням Гончаренка
    Кадирівські найманці та Берлінський мур. Як у сомережах жартували над зникненням Гончаренка
    Кадирівські найманці та Берлінський мур. Як у сомережах жартували над зникненням Гончаренка
    Кадирівські найманці та Берлінський мур. Як у сомережах жартували над зникненням Гончаренка
    Кадирівські найманці та Берлінський мур. Як у сомережах жартували над зникненням Гончаренка
    Кадирівські найманці та Берлінський мур. Як у сомережах жартували над зникненням Гончаренка
    Кадирівські найманці та Берлінський мур. Як у сомережах жартували над зникненням Гончаренка

    Раніше стало відомо, що невідомі викрали народного депутата від БПП Олексія Гончаренка.

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    За фактом викрадення Гончаренка було відкрито кримінальне провадження за статтею «незаконне позбавлення волі».

    Парламентарі ж по-різному оцінили інформацію про викрадення нардепа. Береза висловив сумнів з приводу того, що Гончаренка насправді викрали, а Ар'єв стверджував, що підстави для нападу на нардепа «були у багатьох».

    Читайте також матеріал «Главкома» «Своєчасне «викрадення» Гончаренка. Трилер чи бульварна комедія?»

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