Кадирівські найманці та Берлінський мур. Як у сомережах жартували над зникненням Гончаренка

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Хто, навіщо та як саме міг викрасти нардепа?

Історія з нібито викраденням заступника голови парламентської фракції Блоку Петра Порошенка, нардепа Олексія Гончаренка стала причиною хвилі чорного гумору в соціальних мережах.

Хто, навіщо та як саме міг викрасти нардепа, який доволі швидко знайшовся – головні теми жартів в інтернеті.

Як повідомлялось, СБУ інсценувала викрадення нардепа з метою впіймати злочинців.

Раніше стало відомо, що невідомі викрали народного депутата від БПП Олексія Гончаренка.

За фактом викрадення Гончаренка було відкрито кримінальне провадження за статтею «незаконне позбавлення волі».

Парламентарі ж по-різному оцінили інформацію про викрадення нардепа. Береза висловив сумнів з приводу того, що Гончаренка насправді викрали, а Ар'єв стверджував, що підстави для нападу на нардепа «були у багатьох».

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