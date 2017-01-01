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    Київ у сніговій пастці. Апокаліптичні фото столиці України

    • Сьогодні, 11:12
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    Рух транспорту паралізовано на Південному, Дарницькому мосту, а також на мосту Патона

    У понеділок, 6 лютого, вранці ситуація на дорогах Києва стрімко погіршується через сильний снігопад.

    Наразі у місті зафіксовано декілька ДТП, частина з них - неподалік важливих транспортних розв'язок у районі станцій метро «Петрівка» та «Позняки».

    Так, рух паралізовано на Південному, Дарницькому мосту, а також на мосту Патона.

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    Київ у сніговій пастці. Апокаліптичні фото столиці України
    Київ у сніговій пастці. Апокаліптичні фото столиці України
    Київ у сніговій пастці. Апокаліптичні фото столиці України
    Київ у сніговій пастці. Апокаліптичні фото столиці України
    Київ у сніговій пастці. Апокаліптичні фото столиці України
    Київ у сніговій пастці. Апокаліптичні фото столиці України
    Київ у сніговій пастці. Апокаліптичні фото столиці України
    Київ у сніговій пастці. Апокаліптичні фото столиці України
    Київ у сніговій пастці. Апокаліптичні фото столиці України
    Київ у сніговій пастці. Апокаліптичні фото столиці України
    Київ у сніговій пастці. Апокаліптичні фото столиці України
    Київ у сніговій пастці. Апокаліптичні фото столиці України
    Київ у сніговій пастці. Апокаліптичні фото столиці України
    Київ у сніговій пастці. Апокаліптичні фото столиці України
    Київ у сніговій пастці. Апокаліптичні фото столиці України
    Київ у сніговій пастці. Апокаліптичні фото столиці України

    На Південному та Гаванському мостах швидкість руху не перевищує 10 км/год. Набережне шосе рухається не швидше 40 км/год.

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    На в'їздах до міста - також проблеми із рухом транспорту. Із боку Житомира транспорт фактично зупинився, а на Гостомельському шосе швидкість не вище 15 км/год. Із Броварів добратися до Києва можна не швидше 30 км/год.

    Нагадаємо, станом на 9:05 понеділка, 6 лютого, рівень заторів у Києві становить 10 балів.

    Джерело: Ліга.net
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