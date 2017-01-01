Київський сніжний апокаліпсис: яким чотири роки тому було 22 березня

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Чотири роки тому Київ накрило снігом. Стихію 2013 року назвали найряснішим снігопадом у столиці за час незалежності України. Сніг падав 56 годин поспіль

Опади почалися у п’ятницю, 22 березня, близько 11:00. Кияни жартома назвали цей період «51 лютого». На вулицях намело півметрові, а в Мінському масиві — метрові кучугури.

Громадський транспорт, за винятком метро, працював із перебоями. На вулицях не було видно марштуток, трамваїв чи тролейбусів. Зокрема у деяких районах столиці пасажирам самим доводилося їх штовхати.

400 грн просили таксисти з клієнтів за те, щоб довезти зі столичного Подолу на масив Троєщина. Зазвичай брали 50.

Двірники за 250 грн здавали в оренду лопати.

Взагалі у столиці випало за дві доби 40 млн тонн снігу. Надвечір у місті оголосили надзвичайну ситуацію.

Тодішній голова міськадміністрації Олександр Попов прийняв відставку свого заступника Олександра Мазурчака, який взяв на себе провину за ситуацію після снігопаду в столиці, а також звільнив главу «Київавтодору» Георгія Глинського і начальника управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА Віталія Пшеничного. Хоча сам очільник Києва у ніч з 22 на 23 березня був із дружиною у відрядженні у Відні.

Джерело: uainfo.org

Джерело: Gazeta.ua