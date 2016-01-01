Коли менше означає більше. Неймовірні чорно-білі фото індонезійського майстра
- 29 Грудня, 14:11
-
Розсилка
Знімати чорно-білі фотографії індонезієць Хенгкі Коентжоро почав, надихнувшись роботами двох великих майстрів: Енсела Адамса і Майкла Кенни
Чорно-біла фотографія це не двокольорове зображення. Адамс розділив «чорно-біле» на дев'ять відтінків сірого - від чорніше чорного до біліше білого. Це поняття взяв за основу своїх знімків індонезійський фотограф Хенгкі Коентжоро. Гра з тональністю і упорядкування відтінків сірого - одна з характерних рис його робіт.
У своїх зображеннях він спрощує світ, але не відкидає складну красу, що лежить за межами поля зору.
Джерело: cameralabs.org