Коли менше означає більше. Неймовірні чорно-білі фото індонезійського майстра

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Знімати чорно-білі фотографії індонезієць Хенгкі Коентжоро почав, надихнувшись роботами двох великих майстрів: Енсела Адамса і Майкла Кенни

Чорно-біла фотографія це не двокольорове зображення. Адамс розділив «чорно-біле» на дев'ять відтінків сірого - від чорніше чорного до біліше білого. Це поняття взяв за основу своїх знімків індонезійський фотограф Хенгкі Коентжоро. Гра з тональністю і упорядкування відтінків сірого - одна з характерних рис його робіт.

У своїх зображеннях він спрощує світ, але не відкидає складну красу, що лежить за межами поля зору.

Джерело: cameralabs.org