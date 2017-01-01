Кольорова Голландія 1890-х років. Яскрава фотогалерея

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Колекція фотолистівок з архіву Бібліотеки Конгресу США

Видання Mashable опублікувало на своєму сайті добірку старовинних листівок, які закарбували Голландію кінця XIX століття в кольорі.

Зображення були отримані завдяки використанню технології фотохромного процесу, який був винайдений ще в 1880-х роках співробітником швейцарської видавничої фірми Orell, Gessner, Füssli Хансом Якобом Шмідтом.

Для створення фінального зображення з вихідного негативу виготовляли кілька літографічних друкарських форм для кожного відтінку: їх кількість зазвичай складало від 6 до 15, в залежності від необхідної точності передачі кольору.

Джерело: Bird In Flight