Коментатор «Євробачення» Тетяна Терехова вразила спокусливою сукнею на червоній доріжці

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У Києві відбулося офіційне відкриття 62-го пісенного конкурсу Євробачення.

На рекордно великій 265-метровій червоній килимовій доріжці перед Маріїнським палацом делегації з 42-х країн-учасниць зустрічала телеведуча Тетяна Терехова.

«Мені було дуже радісно першою зустрічати конкурсантів задавати настрій і ритм всього події. Учасники Євробачення настільки різні, для багатьох - це перша подія такого рівня. Давалася взнаки зосередженість, адже кожен привіз свій меседж, ідею і яскраві емоції .І в цьому розмаїтті - унікальність конкурсу . А ще дуже допомогла прекрасна погода і наш красень-місто Київ», - поділилася Тетяна.

Після ходи килимовою доріжкою, учасники, ведучі та гості конкурсу вирушили в КВЦ «Парковий», де відбулася офіційна частина вечора. Тетяна Терехова, вільно володіє англійською, стала ведучою заходу. Промову на відкритті вимовила перша леді країни Марина Порошенко, мер Києва Віталій Кличко, виконавчий продюсер конкурсу Юн Ула Санн і тріумфатор торішнього конкурсу - співачка Джамала.

На килимовій доріжці національний коментатор Євробачення Тетяна Терехова сяяла в спокусливій сукні від українського бренду LUVI, а для привітання учасників в Євроклубі вибрала елегантну сукню золотого кольору від дизайнера Тараса Краскіна.

Джерело: Gazeta.ua