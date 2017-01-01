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    Коментатор «Євробачення» Тетяна Терехова вразила спокусливою сукнею на червоній доріжці

    • Сьогодні, 20:39
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    У Києві відбулося офіційне відкриття 62-го пісенного конкурсу Євробачення.

    На рекордно великій 265-метровій червоній килимовій доріжці перед Маріїнським палацом делегації з 42-х країн-учасниць зустрічала телеведуча Тетяна Терехова.

    «Мені було дуже радісно першою зустрічати конкурсантів задавати настрій і ритм всього події. Учасники Євробачення настільки різні, для багатьох - це перша подія такого рівня. Давалася взнаки зосередженість, адже кожен привіз свій меседж, ідею і яскраві емоції .І в цьому розмаїтті - унікальність конкурсу . А ще дуже допомогла прекрасна погода і наш красень-місто Київ», - поділилася Тетяна.

    Після ходи килимовою доріжкою, учасники, ведучі та гості конкурсу вирушили в КВЦ «Парковий», де відбулася офіційна частина вечора. Тетяна Терехова, вільно володіє англійською, стала ведучою заходу. Промову на відкритті вимовила перша леді країни Марина Порошенко, мер Києва Віталій Кличко, виконавчий продюсер конкурсу Юн Ула Санн і тріумфатор торішнього конкурсу - співачка Джамала.

    На килимовій доріжці національний коментатор Євробачення Тетяна Терехова сяяла в спокусливій сукні від українського бренду LUVI, а для привітання учасників в Євроклубі вибрала елегантну сукню золотого кольору від дизайнера Тараса Краскіна.

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    Коментатор «Євробачення» Тетяна Терехова вразила спокусливою сукнею на червоній доріжці
    Коментатор «Євробачення» Тетяна Терехова вразила спокусливою сукнею на червоній доріжці
    Тетяна Терехова та виконавчий продюсер Ян Ола Санд
    Тетяна Терехова
    Євген Галич і група O.Torvald, представники України
    Коментатор «Євробачення» Тетяна Терехова вразила спокусливою сукнею на червоній доріжці
    Люсі Джонс, представниця Великобританії
    Робін Бенгтссон, представник Швеції
    Тіджано Богіцевіч, представниця Словенії
    Кася Мос, представниця Польщі
    JOWST, представники Норвегії
    Sunstroke Project, представники Молдови
    Група Triana Park, представник Латвії
    Коментатор «Євробачення» Тетяна Терехова вразила спокусливою сукнею на червоній доріжці
    Франческо Габбані, представник Італії
    команда Ізраїлю
    Брендон Мюррей, представник Ірландії
    Лаура і Койт Тум, представники Естонії
    Представники Греції
    Альма, представниця Франції
    Мартина Барта, представниця Чехії
    Яна Бурческа, представниця Македонії
    команда Бельгії
    Тамара Гачечиладзе, представниця Грузії
    Джамала
    Коментатор «Євробачення» Тетяна Терехова вразила спокусливою сукнею на червоній доріжці
    Тимур Мірошниченко, Олександр Скічко та Володимир Остапчук
    Натан Трент, представник Австрії
    Isaiah, представник Австралії
    Левіна, представниця Німеччини
    Діхаж, представниця Азербайджану
    Коментатор «Євробачення» Тетяна Терехова вразила спокусливою сукнею на червоній доріжці

    Джерело: Gazeta.ua

    Джамала Євробачення Віталій Кличко Київ Марина Порошенко
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