Контрастний Китай 1980-х років. Фотогалерея
- Сьогодні, 12:12
-
Розсилка
Китай у 1980-х роках
Для багатьох, хто народився в Гонконзі в 1960-х роках, материковий Китай 70–80-х років був одночасно близько і дуже далеко. Він здавався загадковою країною
Фотограф Алекс Нг народився на початку 1960-х і зайнявся фотографією в кінці 1970-х. Будучи студентом журфаку в 1980-х, він подорожував Китаєм і всюди возив із собою камеру. На той момент він захоплювався фотографією лише три або чотири роки і мало що знав про китайські традиції та культуру.
Фотограф зберігав зняті негативи в коробках і не публікував до недавніх пір, доки знову не натрапив на них. Тоді він вирішив влаштувати фотовиставку про свої юнацькі мандри.
Джерело: BigPicture