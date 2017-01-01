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    Контрастний Китай 1980-х років. Фотогалерея

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    Китай у 1980-х роках
    Китай у 1980-х роках

    Для багатьох, хто народився в Гонконзі в 1960-х роках, материковий Китай 70–80-х років був одночасно близько і дуже далеко. Він здавався загадковою країною

    Фотограф Алекс Нг народився на початку 1960-х і зайнявся фотографією в кінці 1970-х. Будучи студентом журфаку в 1980-х, він подорожував Китаєм і всюди возив із собою камеру. На той момент він захоплювався фотографією лише три або чотири роки і мало що знав про китайські традиції та культуру.

    Фотограф зберігав зняті негативи в коробках і не публікував до недавніх пір, доки знову не натрапив на них. Тоді він вирішив влаштувати фотовиставку про свої юнацькі мандри.

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    Контрастний Китай 1980-х років. Фотогалерея
    Контрастний Китай 1980-х років. Фотогалерея
    Контрастний Китай 1980-х років. Фотогалерея
    Контрастний Китай 1980-х років. Фотогалерея
    Контрастний Китай 1980-х років. Фотогалерея
    Контрастний Китай 1980-х років. Фотогалерея
    Контрастний Китай 1980-х років. Фотогалерея
    Контрастний Китай 1980-х років. Фотогалерея
    Контрастний Китай 1980-х років. Фотогалерея
    Контрастний Китай 1980-х років. Фотогалерея
    Контрастний Китай 1980-х років. Фотогалерея
    Контрастний Китай 1980-х років. Фотогалерея
    Контрастний Китай 1980-х років. Фотогалерея
    Контрастний Китай 1980-х років. Фотогалерея
    Контрастний Китай 1980-х років. Фотогалерея
    Контрастний Китай 1980-х років. Фотогалерея
    Контрастний Китай 1980-х років. Фотогалерея
    Контрастний Китай 1980-х років. Фотогалерея
    Контрастний Китай 1980-х років. Фотогалерея
    Контрастний Китай 1980-х років. Фотогалерея
    Контрастний Китай 1980-х років. Фотогалерея
    Контрастний Китай 1980-х років. Фотогалерея
    Контрастний Китай 1980-х років. Фотогалерея
    Контрастний Китай 1980-х років. Фотогалерея

    Джерело: BigPicture

    Китай
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