Корида в Іспанії. Як «Шахтар» «Сельту» перемагав
- Сьогодні, 10:35
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Розсилка
Донецький «Шахтар» у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи мінімально обіграв «Сельту»
Нагадаємо, що матч-відповідь відбудеться 23 лютого у Харкові.
«Шахтар» мінімально обіграв на виїзді «Сельту» в рамках першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи.
Паулу Фонсека залишився задоволеним результатом, але вважає, що доля протистояння визначиться в Харкові. У матчі-відповіді «Сельті» доведеться обходитись без Радої, який отримав дискваліфікацію.
«Сельта» – «Шахтар» – 0:1
Гол: Бланко Лещук (26)
«Сельта»: Альварес, Ронкалья, Мальо, Кабраль, Кастро, Радо (Хосабед, 74), Васс, Ернандес, Бонгонда (Систо, 58), Гвідетті (Россі, 84), Аспас.
«Шахтар»: Пятов, Ракицький, Ордець, Срна, Ісмаїлі, Марлос (Азеведо, 90), Малишев, Дентіньо (Коваленко, 46), Фред, Тайсон (Бернард, 84), Бланко Лещук.
Попередження: Ордець (40), Тайсон (45), Срна (45), Радоя (67), Васс (71), Аспас (75), Малишев (75), Ракицький (81).