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    Корида в Іспанії. Як «Шахтар» «Сельту» перемагав

    • Сьогодні, 10:35
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    Шахтар
    Шахтар

    Донецький «Шахтар» у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи мінімально обіграв «Сельту»

    Нагадаємо, що матч-відповідь відбудеться 23 лютого у Харкові.

    «Шахтар» мінімально обіграв на виїзді «Сельту» в рамках першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи. 

    Паулу Фонсека залишився задоволеним результатом, але вважає, що доля протистояння визначиться в Харкові. У матчі-відповіді «Сельті» доведеться обходитись без Радої, який отримав дискваліфікацію.

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    Корида в Іспанії. Як «Шахтар» «Сельту» перемагав
    Корида в Іспанії. Як «Шахтар» «Сельту» перемагав
    Корида в Іспанії. Як «Шахтар» «Сельту» перемагав
    Корида в Іспанії. Як «Шахтар» «Сельту» перемагав
    Корида в Іспанії. Як «Шахтар» «Сельту» перемагав
    Корида в Іспанії. Як «Шахтар» «Сельту» перемагав
    Корида в Іспанії. Як «Шахтар» «Сельту» перемагав
    Корида в Іспанії. Як «Шахтар» «Сельту» перемагав
    Корида в Іспанії. Як «Шахтар» «Сельту» перемагав
    Корида в Іспанії. Як «Шахтар» «Сельту» перемагав
    Корида в Іспанії. Як «Шахтар» «Сельту» перемагав
    Корида в Іспанії. Як «Шахтар» «Сельту» перемагав
    Корида в Іспанії. Як «Шахтар» «Сельту» перемагав
    Корида в Іспанії. Як «Шахтар» «Сельту» перемагав
    Корида в Іспанії. Як «Шахтар» «Сельту» перемагав
    Корида в Іспанії. Як «Шахтар» «Сельту» перемагав
    Корида в Іспанії. Як «Шахтар» «Сельту» перемагав
    Корида в Іспанії. Як «Шахтар» «Сельту» перемагав
    Корида в Іспанії. Як «Шахтар» «Сельту» перемагав
    Корида в Іспанії. Як «Шахтар» «Сельту» перемагав
    Корида в Іспанії. Як «Шахтар» «Сельту» перемагав
    Корида в Іспанії. Як «Шахтар» «Сельту» перемагав
    Корида в Іспанії. Як «Шахтар» «Сельту» перемагав
    Корида в Іспанії. Як «Шахтар» «Сельту» перемагав
    Корида в Іспанії. Як «Шахтар» «Сельту» перемагав
    Корида в Іспанії. Як «Шахтар» «Сельту» перемагав
    Корида в Іспанії. Як «Шахтар» «Сельту» перемагав
    Корида в Іспанії. Як «Шахтар» «Сельту» перемагав
    Корида в Іспанії. Як «Шахтар» «Сельту» перемагав
    Корида в Іспанії. Як «Шахтар» «Сельту» перемагав

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    «Сельта» – «Шахтар» – 0:1
    Гол: Бланко Лещук (26)

    «Сельта»: Альварес, Ронкалья, Мальо, Кабраль, Кастро, Радо (Хосабед, 74), Васс, Ернандес, Бонгонда (Систо, 58), Гвідетті (Россі, 84), Аспас.

    «Шахтар»: Пятов, Ракицький, Ордець, Срна, Ісмаїлі, Марлос (Азеведо, 90), Малишев, Дентіньо (Коваленко, 46), Фред, Тайсон (Бернард, 84), Бланко Лещук.

    Попередження: Ордець (40), Тайсон (45), Срна (45), Радоя (67), Васс (71), Аспас (75), Малишев (75), Ракицький (81).

    Джерело: football24.ua
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