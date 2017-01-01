Корсет та тонка талія. Як виглядали ікони стилю 1890-х років

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Корсети залишалися обов'язковим атрибутом. Набули довших форм, аби візуально витягнути силует та зробити стан витонченішим

Одяг жінок вікторіанської епохи був лінійним та абсолютно жіночним. Основний акцент робився на підкреслення тонкої талії. Дами носили сім нижніх спідниць під об'ємну верхню. Основна частина вбрання зшита з високим горлом, довгими рукавами та щільно облягала тіло.

Наприкінці ери в 1890-их роках мода стала простішою та менш екстравагантною. Спідниці, що створювали об'єм задньої частини опинилися поза рамками трендів. У фаворитах тогочасних модниць були вбрання з більш вільними формами. Але корсети залишалися обов'язковим атрибутом. Набули довших форм, аби візуально витягнути силует та зробити стан витонченішим.

До вашої уваги добірка фото гламурних моделей тих часів.

Джерело: Gazeta.ua