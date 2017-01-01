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    Красуні з Близького Сходу, яким хіджаб не заважає демонструвати свої чари

    • Сьогодні, 11:41
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    Іранські красуні
    Іранські красуні

    З 1 січня 2013 року у світі відзначається Всесвітній день хіджабу

    Це свято не примушує і не забороняє носити хіджаб - воно захищає право жінки самостійно вирішувати, хочеться їй того чи ні, тим більше, що це може виглядати красиво і зовсім не консервативно.

    Ми зібрали вдалі образи, в яких присутній хіджаб, з блогу про вуличну моду The Tehran Times. Крім іранок, на знімках є жінки з інших країн Близького Сходу.

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    Красуні з Близького Сходу, яким хіджаб не заважає демонструвати свої чари
    Красуні з Близького Сходу, яким хіджаб не заважає демонструвати свої чари
    Красуні з Близького Сходу, яким хіджаб не заважає демонструвати свої чари
    Красуні з Близького Сходу, яким хіджаб не заважає демонструвати свої чари
    Красуні з Близького Сходу, яким хіджаб не заважає демонструвати свої чари
    Красуні з Близького Сходу, яким хіджаб не заважає демонструвати свої чари
    Красуні з Близького Сходу, яким хіджаб не заважає демонструвати свої чари
    Красуні з Близького Сходу, яким хіджаб не заважає демонструвати свої чари
    Красуні з Близького Сходу, яким хіджаб не заважає демонструвати свої чари
    Красуні з Близького Сходу, яким хіджаб не заважає демонструвати свої чари
    Красуні з Близького Сходу, яким хіджаб не заважає демонструвати свої чари
    Красуні з Близького Сходу, яким хіджаб не заважає демонструвати свої чари
    Красуні з Близького Сходу, яким хіджаб не заважає демонструвати свої чари
    Красуні з Близького Сходу, яким хіджаб не заважає демонструвати свої чари
    Красуні з Близького Сходу, яким хіджаб не заважає демонструвати свої чари
    Красуні з Близького Сходу, яким хіджаб не заважає демонструвати свої чари
    Красуні з Близького Сходу, яким хіджаб не заважає демонструвати свої чари
    Красуні з Близького Сходу, яким хіджаб не заважає демонструвати свої чари
    Красуні з Близького Сходу, яким хіджаб не заважає демонструвати свої чари
    Красуні з Близького Сходу, яким хіджаб не заважає демонструвати свої чари
    Красуні з Близького Сходу, яким хіджаб не заважає демонструвати свої чари
    Красуні з Близького Сходу, яким хіджаб не заважає демонструвати свої чари
    Красуні з Близького Сходу, яким хіджаб не заважає демонструвати свої чари
    Красуні з Близького Сходу, яким хіджаб не заважає демонструвати свої чари
    Красуні з Близького Сходу, яким хіджаб не заважає демонструвати свої чари
    Красуні з Близького Сходу, яким хіджаб не заважає демонструвати свої чари
    Красуні з Близького Сходу, яким хіджаб не заважає демонструвати свої чари
    Красуні з Близького Сходу, яким хіджаб не заважає демонструвати свої чари
    Красуні з Близького Сходу, яким хіджаб не заважає демонструвати свої чари
    Красуні з Близького Сходу, яким хіджаб не заважає демонструвати свої чари
    Красуні з Близького Сходу, яким хіджаб не заважає демонструвати свої чари
    Красуні з Близького Сходу, яким хіджаб не заважає демонструвати свої чари
    Красуні з Близького Сходу, яким хіджаб не заважає демонструвати свої чари
    Красуні з Близького Сходу, яким хіджаб не заважає демонструвати свої чари
    Красуні з Близького Сходу, яким хіджаб не заважає демонструвати свої чари
    Красуні з Близького Сходу, яким хіджаб не заважає демонструвати свої чари
    Красуні з Близького Сходу, яким хіджаб не заважає демонструвати свої чари
    Красуні з Близького Сходу, яким хіджаб не заважає демонструвати свої чари
    Красуні з Близького Сходу, яким хіджаб не заважає демонструвати свої чари
    Красуні з Близького Сходу, яким хіджаб не заважає демонструвати свої чари
    Красуні з Близького Сходу, яким хіджаб не заважає демонструвати свої чари

    Джерело: BigPicture
    Іран
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