Красуні з Близького Сходу, яким хіджаб не заважає демонструвати свої чари



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Іранські красуні

З 1 січня 2013 року у світі відзначається Всесвітній день хіджабу

Це свято не примушує і не забороняє носити хіджаб - воно захищає право жінки самостійно вирішувати, хочеться їй того чи ні, тим більше, що це може виглядати красиво і зовсім не консервативно.

Ми зібрали вдалі образи, в яких присутній хіджаб, з блогу про вуличну моду The Tehran Times. Крім іранок, на знімках є жінки з інших країн Близького Сходу.